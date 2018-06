Atenderé los problemas de fondo, no por la superficie: Alex Domínguez

“Trabajaré en acciones que no se traduzcan en beneficio temporal, lograremos una Intervención social en programas que nos permita incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, no en la dadiva o regalar cosas porque ese es un beneficio de orden temporal momentáneo que soluciona un problema de un día, de dos o de tres, pero no eleva la calidad de vida que tienen las personas en los diversos espacios, en los cuales se encuentra focalizada la incidencia delictiva de Chihuahua”.

Lo anterior lo manifestó Alex Domínguez candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua, luego de llevar su propuesta a los compradores y comerciantes del tianguis tradicional en la colonia industrial.

Ante este tema, Alex Domínguez adelantó ante los vendedores y visitantes del tianguis que, su gobierno se caracterizará de atender los problemas sociales de Chihuahua desde el fondo y no de manera superficial, generando políticas públicas que sean permanentes y que garanticen el crecimiento económico de los individuos y no solamente desde el asistencialismo que se transforma en un solución momentánea.

Dijo que se tiene que trabajar en obras y acciones que garanticen la seguridad de manera permanente y mejoren la calidad de vida, el dar por dar, es un tema que soluciona tal vez el problema en un día o en dos, pero realmente no soluciona los problemas.

“Si tú mejoras la infraestructura de una colonia con una visión social, obviamente que le vas a generar por mucho tiempo la posibilidad a un vecino de chihuahua que pueda trascender él y su familia y eso es lo que buscamos hacer en Chihuahua”

Por último, mencionó que hay que atender los problemas de fondo no por la superficie y por eso él va a trabajar con los diputados locales para poder garantizar el crecimiento de Chihuahua.

