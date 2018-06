Ridículo que el PAN hable de desbandada en Morena Delicias: Holguín

“Resulta increíble que la plana mayor del panismo, integrada por Mario Mata, Eliseo Compeán, Jesús Valenciano y Manuel Carreón, entre otros, se hayan reunido especialmente para anunciar una supuesta desbandada en Morena, en lugar de invertir su tiempo en actividades propias de la campaña” expresó Omar Holguín presidente del Consejo Estatal De Morena.

El líder partidista manifestó que el Partido Acción Nacional va perdiendo en Delicias y en todo el V Distrito ante la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el PT y Encuentro Social y esa es la razón principal de la farsa política llevada a cabo por los miembros del PAN.

“Ante el impresionante avance electoral y el posicionamiento de Morena en el primer lugar de las preferencias en Delicias y en el V Distrito, Mata, Compeán y Valenciano están comiéndose las uñas de los nervios porque saben perfectamente que serán derrotados ante el arrastre de Botello, Loredo, Lupita Chávez y López Obrador, por ello en la rueda de prensa anuncian la salida de supuestos integrantes de Morena, con el fin de engañar al electorado y ver si logran repuntar en medio del fracaso político y electoral por el que atraviesan” precisó Holguín.

Asimismo informó que el señor José Antonio Morales Barrientos, no es militante de Morena pues no aparece en los padrones; aclaró que es completamente falso que el Sr. Morales represente a 110 morenistas como se ha manejado, puesto no forma parte de ninguna estructura partidaria ni representa liderazgo alguno en MORENA.

Omar Holguín consideró lamentable y penoso que el PAN tenga que recurrir a este tipo de maniobras.

Comentarios

comentarios