“Los comunicadores son parte esencial de una sociedad democrática”: Dip. Martha Rea y Pérez

La Diputada Martha Rea y Pérez, legisladora por el Partido Nueva Alianza en el H. Congreso del Estado, expresó hoy en el marco del “Día de la libertad de expresión” que se ha realizado un trabajo muy extenso en cuanto a la Ley de Comunicación Social, misma que actualmente se encuentra en comisiones para su aprobación, mencionó estuvieron realizando foros en cada una de las principales ciudades para la protección de los periodistas y de los derecho humanistas, aseveró “Los comunicadores son parte esencial de una sociedad democrática”

La Diputada señaló no supo en que momento esta ley quedó congelada, sin embargo destacó es muy importante tenerla ya, “todavía nos quedan dos meses para poderla activar” precisó.

En cuanto a la controversia causada por está ley la legisladora destacó que no cree que limite la libertad de expresión, y que por el contrario desde su punto de vista si el gobierno no tiene espacios pagados tendrá que hacer las cosas mejor, el gobierno no tendría que pagar por una información que es obligación dar a conocer, agregó.

Comentarios

comentarios