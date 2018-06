Expone Alex Domínguez propuestas ante el Consejo Coordinador Empresarial

“Tengo voluntad política para trabajar con el sector empresarial de Chihuahua en beneficio del crecimiento de Chihuahua; Sin seguridad no hay nada, sin seguridad no hay economía que funcione, sin seguridad no hay posibilidad de crecimiento”: expresó Alex Domínguez a empresarios de la ciudad de Chihuahua

Durante la reunión sostenida con el Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, Alex Domínguez, además de exponer las propuestas en que está sostenida su campaña como candidato a la presidencia municipal de Chihuahua, también recibió por parte de los empresarios de Chihuahua, el documento de la presentación de la focalización que el sector privado tiene de la ciudad de Chihuahua.

En este documento el consejo resume en base de estudios consensados, las necesidades de la ciudad y el Estado en 9 apartados tales como Innovación, infraestructura, medio ambiente, educación, desarrollo social, salud, seguridad y justicia

“Coincidimos en muchas cosas de lo que hemos estado nosotros elaborando para poder consolidar un Chihuahua competitivo y para poder consolidar un Chihuahua que sea seguro, les mencionó el aspirante a la alcaldía de Chihuahua Alex Domínguez durante la reunión.

Haciendo énfasis en el grave problema que se vive en la entidad en materia de seguridad, el candidato Alex Domínguez, puntualizó a los empresarios, que se tienen contempladas acciones a ejercer dentro de la administración que él encabezará, de tal forma que con un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno combatamos la inseguridad.

“Sin seguridad no hay nada, no existe economía que funcione, sin seguridad no hay posibilidad de crecimiento, ustedes no pueden abrir negocios y no pueden hacerlos crecer, no puede haber inversión extranjera y nacional” finalizó.

