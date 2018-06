SAMUEL GARCÍA SE OSTENTA COMO ESTUDIANTE PARA ELUDIR IMPUESTO

El aspirante de MC al Senado, Samuel García, compró en 2014 dos propiedades por las que pagó casi 30 millones de pesos, dinero del que no aclaró su procedencia. En la operación se ostentó como estudiante para eludir el pago del ISR, pese a que ya era dueño y socio de tres despachos legales

Samuel García Sepúlveda adquirió en el 2014 dos propiedades en San Pedro Garza García, Nuevo León, por las cuales pagó cerca de 28.8 millones de pesos.

En las transacciones el aspirante al Senado se ostentó como estudiante para eludir la responsabilidad del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), pese a que en ese año ya era dueño y socio de tres despachos, según la propia biografía que presume el legislador.

Las escrituras, en poder de Reporte Índigo, que avalan la compra-venta de estos predios donde actualmente está la casa de García en el municipio de San Pedro revelan que el político de Movimiento Ciudadano (MC) obtuvo el beneficio de no pagar dicho impuesto presentándose como estudiante y no como profesionista.

“Soltero, estudiante y por lo tanto exento en la manifestación y pago del Impuesto Sobre la Renta”, se indica en ambos documentos, uno fechado el 30 de mayo y el otro el 23 de diciembre del 2014.

Además, en la documentación aprobada por Alida Enriqueta del Carmen Bonifaz Sánchez, Notario Público Titular de la Notaría número 24, se indica que el pago de ambas compras se dio por medio de cheques sin aclarar si el dinero era de su cuenta, la de una empresa o un familiar.

En el primer documento con fecha del 30 de mayo de 2014, Samuel García pactó la compra de dos terrenos ubicados en el Fraccionamiento San Patricio, uno con tamaño de 830.3 metros cuadrados y el otro de 757.6 metros cuadrados, por el primero pagó 15 y por el segundo 4 millones de pesos, para una cantidad total de 19 millones de pesos.

Actualmente la propiedad ubicada en la calle Cimarrón 98, Fraccionamiento San Patricio, en San Pedro Garza García, Nuevo León, es donde reside el también diputado local del Distrito 18.

En las escrituras se explica que la parte vendedora recibió el pago de la parte compradora por medio de un cheque de caja, según los datos del Registro Público: Inscripción 1318, volumen 122, libro 53, sección propiedad, Unidad Garza García.

En el segundo documento fechado el 23 de diciembre de 2014, se habla de la adquisición de otro terreno, siete meses después del primero, con valor de 9 millones 875 mil pesos, el cual se ubica en la calle Decápolis 807, en la colonia Jardines de San Agustín en San Pedro Garza García.

La propiedad inscrita ante el Registro Público inscripción 617, volumen 125, libro 25, sección propiedad, unidad Garza García, ocupa una superficie de mil 371 metros cuadrados, actualmente es la casa de los padres del político de Movimiento Ciudadano.

La operación fue similar a la primera, pago con cheque, además de que García Sepúlveda se presentó una vez más como un estudiante por lo que de nueva cuenta recibió la exención del pago de ISR.

Según la propia biografía que Samuel García presenta en su página web, desde agosto del 2006 fue socio director de García Mascorro Abogados en Monterrey, Nuevo León. Luego desde el 2013 fue el socio fundador de la Firma Jurídica y Fiscal S.C. además al siguiente año fue socio fundador de Firma Contable y Fiscal S.C.

Es decir, en el 2014, año en que García se presentó al momento de las adquisiciones de los terrenos ya era dueño y socio de tres empresas en la entidad

Al momento de las operaciones Samuel García, según su propio currículum, realizaba un doctorado en Política Pública y Administración Pública en la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey.

El político del MC ha basado su campaña rumbo al Senado de la República en criticar el despilfarro que se gasta en las prestaciones de los legisladores del Congreso de la Unión, incluso ha retado a los que logren conseguir los escaños el próximo 1 de julio a renunciar a bonos, viáticos, vuelos, aguinaldos, publicidad, asimilados, directores adjuntos, caja de ahorro, seguros de gastos médicos y privilegios, que argumenta ofenden a los mexicanos.

García, el político de 30 años, ha tenido anteriormente otras polémicas. Como cuando en noviembre del año pasado se difundió una deuda de casi 300 mil pesos por pagos de tenencias y refrendos.

Una camioneta Land Rover tenía un saldo de casi 200 mil pesos además de otro carros, como una Escalade, y tres autos marca Mercedes Benz, un Mazda y un Suzuki.

En esa ocasión el político dijo que tenía un convenio para pagar en abonos, era por eso el adeudo.

También en mayo de 2017, se difundieron fotografías en un vehículo BMW i8, el cual está valuado en cerca de 2.6 millones de pesos. García reconoció que sí es suyo, pero aclaró que supuestamente fue adquirido por acuerdo con su familia, por eso no está a su nombre.

En febrero 2016, Reporte Índigo publicó que García no pudo explicar el por qué la bancada de MC, que entonces encabezaba, tenía facturas de pago a la empresa fantasma Solarhic. Se desconocían totalmente los datos de la compañía que tenía su domicilio fiscal en una mini casa en el municipio de Juárez.

Y el más reciente es el nexo de García con el narcotraficante Gilberto García Mena, “El June”, considerado el segundo del Cártel del Golfo en el 2001.

Al político se le relacionó ya que presuntamente el delincuente detenido es primo de su padre, aunque aclaró que no lo conocía no específico si sí hay o no un nexo familiar.

LAS PROPIEDADES DE SAMUEL

El legislador de MC compró los terrenos en el 2014

FECHAS EXTENSIÓN COSTOS UBICACIÓN

Mayo 2014 830.3 m² Y 757.6 m² 19 mdp Fraccionamiento San Patricio

Diciembre 2014 mil 373 m² 9.8 mdp Colonia Jardinesde San Agustín

Documentos en poder de Reporte Índigo que dan muestra de los acuerdos de compra-venta de los terrenos en San Pedro Garza García que en total tuvieron un costo total de 28.8 millones de pesos y que fueron adquiridos con una diferencia de 7 meses en el año 2014.

