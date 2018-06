Francia, España, Brasil, Inglaterra y Alemania las favoritas y más caras del Mundial

-El cuadro galo tiene un costo de mil 180 millones de dólares, mientras que la plantilla azteca está valuada en 169; Panamá es la más barata, apenas 11 mdd.

Falta justo una semana para que dé comienzo el Mundial de Rusia 2018, donde toda la parafernalia, marketing y mercadotecnia también serán parte del juego. Las 32 selecciones clasificadas esperan que las distintas pujas en el terreno de juego sean parejas y en igualdad de circunstancias; sin embargo, hay combinados que de entrada ya se presentan como superiores por el valor de sus plantillas. Francia, España, Brasil, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Argentina, Portugal, Uruguay y Croacia llegan como las 10 más poderosas en valor. México está en el puesto 18 y la de menor valor es Panamá.

Llama la atención que la selección gala tenga un costo de mil 180 millones de dólares, según el portal especializado transfermarkt, lo cual se explica en que dicho monto corresponde a la juventud y potencial de sus convocados. El seleccionador francés, Didier Deschamps, confirmó hoy sus 23 convocados para el Mundial, entre los que están los barcelonistas Ousmane Dembelé y Samuel Umtiti, los jugadores del Atlético, Antoine Griezmann y Lucas Hernández, el madridista Raphael Varane y el sevillista Steven N’Zonzi, ellos aumentan en gran grado el costo de Les Bleus.

En el segundo lugar está la selección española, que tiene un valor de mercado de mil 175 mdd. Brasil se encuentra en el tercer puesto con un monto de mil 113 mdd, mientras que Inglaterra es el cuarto con mil 024, seguido de la campeona del mundo y de la Confederaciones, Alemania, con un valor de mil 021 mdd.

Bélgica está en el sexto peldaño, con un precio de 888 mdd, escoltada por Argentina (829 mdd), Portugal, Uruguay y Croacia, con valores de 549, 430 y 400 millones de dólares, respectivamente.

Por su parte, el tricolor está en el puesto 18, con un monto de 169 mdd, lo que lo pone justo en el corazón; si bien no es de las más raquíticas en el tema económico, tampoco es de las más ostentosas; con ello pretenden plantarle cara a Alemania, que en ese ámbito sí está bien parada en el quinto lugar de los combinados más caros. Luego, los aztecas tendrán que enfrentar a Corea del Sur y Suecia, puesto 23 y 22 de los más valiosos económicamente; bajo dicha circunstancia, el Tri tendría ventaja.

El Mundial enfrentará a selecciones muy desiguales en valor; el Grupo B, por ejemplo, enfrentará a España ante Irán, que apenas tiene un valor de mercado de 55 millones de dólares. El Grupo C, por su parte, enfrentará a Francia con Perú, cuyo valor es de 43 millones de dólares.

España, a pesar de su valor, no llega como la número uno en el ranking de la FIFA; ese honor lo conserva Alemania, seguido del pentacampeón Brasil. Los españoles están en la octava casilla.

Las dos debutantes en tierras rusas, Islandia y Panamá, llegan como los rivales débiles en dicho rubro.

Cantú defiende a los seleccionados, tras fiesta

Pese a todo el revuelo que causó la fiesta que tuvieron algunos integrantes de la selección nacional, la noche del pasado sábado aún en tierras mexicanas, tras el triunfo ante Escocia (1-0) en la despedida del Tri, el secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, Guillermo Cantú, aseguró que no incurrieron en alguna falta al reglamento, por lo que descartó cualquier tipo de sanción.

“El día libre es el día libre, son los riesgos que uno corre con la libertad. En realidad no es que nos guste o no simplemente hay que tener claro que no han faltado a algún tema de entrenamiento ni de concentración”, sentenció el directivo.

Cantú reiteró que es un un tema personal de cada jugador y prefirió no hacer juicios de valor sobre el incidente, ya que éstos son distintos para cada individuo.

“El tema de los valores es aparte, no voy a condenar a los jugadores. Es una decisión personal, libre, que puedan disponer de su tiempo, pactado previamente con la organización de una semana previo al viaje. El tema de la libertad es complejo”, concluyó.

