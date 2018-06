Conozco bien la ciudad y su gente; esto me permite ofrecer propuestas reales, alcanzables y objetivas: Alex Domínguez

El trabajo cumplido como funcionario público me ha permitido estar de cerca con la gente en beneficio de las colonias de Chihuahua; Colonias del sur de la ciudad son claro ejemplo de lo que se ha dejado hacer por parte de la actual administración municipal, indicó Alex Domínguez candidato a Presidente Municipal de Chihuahua.

La mañana de este martes Alex Domínguez realizó un recorrido por la colonia ampliación Díaz Ordaz, localizada a las faldas del Cerro Grande, al sur de la ciudad, lugar en donde fue recibido con gran aceptación de los colonos del lugar.

“He tenido la oportunidad de trabajar con ellos durante mucho tiempo cuando fui servidor público, en el gobierno estatal me tocó hacer labor social y vine muchas veces, he conocido a las personas de esta colonia por más de 15 años y esto me da la oportunidad de verlos, saludarlos, platicar con ellos… Conozco bien la zona y la ciudad, esto nos da la oportunidad de poder ofrecer cosas que sean realizables y que sean objetivas para Chihuahua” enfatizó el candidato a la presidencia municipal Alex Domínguez.

Durante su visita Alex Domínguez escuchó de manera directa con los ciudadanos, las necesidades y problemáticas que aquejan esta zona de la ciudad, de las cuales destacan los rezagos en materia de pavimentación, alumbrado público, electrificación y seguridad que este último apartado ha sido una petición que todo ciudadano exige.

Por su parte, el abanderado por Partido Revolucionario Institucional acentuó las acciones de trabajo que se deben realizar en las colonias del sur para la consolidación de obras de infraestructura y en materia de seguridad.

“Tenemos que trabajar en la consolidación de más infraestructura de pavimentación, alumbrado público y desde luego en seguridad, esa es una queja en todos lados, el tema de seguridad, la venta de narcomenudeo tenemos que combatirlo, tenemos que entrarle con firmeza y bueno combatir a los grupos que están lastimando a la sociedad” puntualizó.

Asimismo enfatizó “Esta es la realidad que tienen las colonias de Chihuahua y que debemos de trabajar en conjunto con los vecinos para poder mejorar las circunstancias de esta zona de la ciudad que requiere atención, aquí –en la colonia Ampliación Díaz Ordaz- se puede ver de manera muy clara los lunares que hay en las calles por falta de pavimentación, se puede ver de manera clara que falta electrificación” finalizó Alex Domínguez.

