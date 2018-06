Pumas ya tiene 4 bajas, 6 altas y 6 transferibles

-Cubo y Fuentes se suman a Castillo y Gallardo fuera de CU; Malcorra, Cota Rodríguez, Fraga, González e Iturbe llegan al Pedregal.

La idea de Pumas en este régimen de transferencias fue la de reforzarse con la mayoría de jugadores del mercado local, con el fin de evitar procesos lentos de adaptación, aseveró Rodrigo Ares de Parga, presidente del club universitario.

“No queremos tener un proceso lento de adaptación, lo que hicimos fue buscar jugadores en el mercado local, le queremos dar a la afición de Pumas una buena temporada, dos buenos torneos, y no teníamos tiempo para adaptaciones de los refuerzos”, explicó.

En conferencia de prensa en el marco de la Reunión Anual del Futbol Mexicano, el directivo universitario sostuvo que después de dos años de que asumió el cargo, ya no están para pedirle paciencia a la afición, que tiene todo el derecho de exigir resultados desde el primer partido del torneo.

Asimismo, dijo que en este momento las finanzas del conjunto universitario se encuentran sanas, y que el sistema de fuerzas básicas renovado y con talento, al que se le quiere dar una oportunidad en el primer equipo.

En la presentación ante los medios de comunicación lo acompañaron el técnico David Patiño y el nuevo director deportivo, Leandro Augusto.

Sobre el plantel universitario, expuso que buscaron armar un equipo en el que se combine la experiencia con talento, que se tendrán 26 jugadores, de los cuales 13 son de 23 años y menores.

“Se armó un equipo muy joven regresando a la filosofía de Pumas, jugadores jóvenes con extranjeros de peso”, añadió.

Manifestó que la idea es repetir la experiencia de Evanivaldo Castro Cabinho, Ricardo Tuca Ferreti y Juan Carlos Vera, que en su momento ayudaron en el desarrollo de jugadores de la cantera.

El directivo también dio a conocer los refuerzos, las bajas y los transferibles de los Pumas en donde destacan la salida de Jesús Gallardo al Monterrey, Erick Torres y Luis Fuentes a Xolos y la venta de Nicolás Castillo al Benfica.

En las altas anunció a Víctor Malcorra, Rosario Cota, Martín Rodríguez, Miguel Fraga, Juan Iturbe y Carlos González; mientras que los transferibles son: Josecarlos Van Rankin, Abraham González, Alejandro Zamudio, Yuber Asprilla, Néstor Calderón y Mauro Formica.

En la charla insistió en que se le debe dar apoyo al talento joven, no minimizar el esfuerzo de las directivas por contratar y desarrollar jugadores mexicanos.

En otro tema, confirmó la salida al Benfica del delantero chileno Nicolás Castillo, cuya rescisión de contrato se firmó apenas este domingo, y que consideró “es una gran pérdida para la institución”.

Al hacer oficial el fichaje del jugador andino, la directiva del club luso le dio la bienvenida en su página de internet con la confianza de que responderá a las expectativas generadas, desde que se comenzó a manejar su llegada al equipo.

El Dato: Los auriazules calificaron la temporada pasada a los cuartos del Clausura 2018, pero fueron eliminados por el América.

Castillo, por su parte, dijo en declaraciones al portal de las Águilas Rojas, que en cuanto le hicieron la invitación para defender esos colores no lo dudó ni un segundo, por ser uno de los clubes importantes del continente.

“Es un club grande, conocido mundialmente, con muchos adeptos. No me demoré ni un minuto en decidirme para venir. Vengo a ayudar al club a seguir siendo el más importante de Portugal. No veo la hora de jugar ante los aficionados”.

Bonilla plantea 20 clubes en Liga MX

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, explicó que podría haber hasta 20 clubes en la Liga MX; dependerá de cómo se desarrolle el tema del descenso y el ascenso.

“Aquel club de la Liga MX que quede en el último lugar de la tabla de cocientes, descenderá al Ascenso MX. En caso de considerar que puede aportar 120 millones (de pesos), sin afectar la competencia se reconsiderará en la Liga MX. En caso del que ascienda aparte de que sea un club certificado, en ese momento subirá y participarán 19; lo iremos haciendo así hasta que seamos 20 clubes en la Liga MX”, señaló el directivo.

Por otra parte, Bonilla comentó que a partir del AP18, el Videoarbitraje será aplicado, pero “en los próximos días, vendrán a hacer una evaluación en la cual se determinará si ya los árbitros están listos para poner en práctica los procedimientos”.

