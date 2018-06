Óscar Jaenada, agradecido por el ‘odio’

-En entrevista telefónica desde su natal España, el actor dijo estar agradecido por lo que ha conseguido con su personaje de Luisito Rey en Luis Miguel, la serie.

Sigo asqueado”, cuenta el actor Óscar Jaenada sobre su participación en Luis Miguel, la serie, donde da vida a Luisito Rey, el padre fallecido del cantante mexicano.

Es la lógica sensación de interpretar a un personaje como éste, es un asco grande por él, lógicamente no comparto ni el 90 por cierto de lo que es él. Sólo traté de representarlo lo mejor posible, no lo juzgo, traté de empatizar con él. Cada uno de los actores hizo su trabajo y al final del día pudimos sacar adelante un proyecto”, dice orgulloso desde España.

Padre del pequeño Aran Jaenada desde 2011, el también actor de cintas como Cantinflas o Arteros, señala que no hace falta haber procreado para sentirse mal por el proceder de su compatriota, quien lanzó a Luis Miguel a la industria del entretenimiento desde que tenía 11 años.

No hace falta ser padre para asquearse por esto. Buscamos hacer un trabajo en la serie, pero yo estoy en contra de la exposición artística o social de los menores. Estoy alejado de ese tipo de educación con mi propio hijo”, sentencia.

Aunque sigue asqueado, lo cierto es que cada domingo el público pide más y también aumenta el odio que su personaje ha ido ganando por “haberle hecho daño a El Sol, por haberlo explotado”, según publicaciones en redes sociales.

Por ello, una piñata con la imagen de Luis Rey, playeras con la leyenda “Te odio Luisito Rey”, incontables memes y mucho rencor, es lo que semana a semana se sigue generando. Sin embargo, Jaenada señala que Luis Miguel está complacido con su actuación.

A Luis Miguel lo vi en el concierto en el Auditorio al que me invitó y me di cuenta de lo que creó Luis Rey: un producto que se planteó siempre que fuera. Fue un gusto para mí verlo profesional y en el escenario. Me dijo que (la actuación) estaba fantástica. Me importaba la aprobación de todos los interesados, de aquellos que aún viven y que están representados en la serie. Estoy orgulloso de esto, porque se intenta reproducir cada detalle” , indica.

El originario de Barcelona ha convulsionado las redes con su actuación en el papel del padre del intérprete, hecho que lo tiene emocionado, aunque afirma, ha tratado de alejarse y de disfrutar este éxito desde lejos.

Estoy bien, estoy contento de que las cosas se estén dando de este modo. Lo solté en un momento de intensidad para mí y luego el público lo ha hecho suyo y lo está recibiendo muy bien, y yo contento viendo esto desde la distancia.

Soy el personaje más odiado de México, no fui el más amado por hacer Cantinflas, pero estos son personajes que la gente los ama o los odia, todo este furor es lo que sucede gracias a un personaje. Lo que tenía claro es que mi trabajo era Luis Rey, Luis Miguel era Boneta, yo considero que con el guión era suficiente, lo justo y nada más”, dice en entrevista telefónica.

El actor, de 43 años, se dice agradecido con la gente en Latinoamérica, quienes a través de las redes sociales le han expresado su sentir sobre el proyecto.

Me llega todo de México, Chile, Guatemala, Brasil, Argentina, de ustedes mismos la prensa y cuando no trabajo, intento estar alejado de esa intensidad , de ese personaje y ahora lo vivo con un poco de añoranza y alegría porque no esperaba que sucediera esto.”

Señala que a pesar de este éxito, no “se ha comido” el proyecto. Asegura que todo ha sido un trabajo en equipo, arropados por un equipo de producción que ha sabido llevar las cosas.

Todo es un trabajo en equipo, no me comí a nadie. Cuando hacemos estos trabajos, los actores los hacemos en igualdad, en equipo, requiriendo el apoyo los unos de los otros. Yo sabía que Luis Rey era un personaje muy importante.

Cuando leí el guión sabía que era importante y ahora creo que la gente está muy sorprendida por lo que ha visto. Supongo que es decisión de la gente el peso que tiene mi personaje en la serie, que creo que es bastante completo.”

Resalta el trabajo al lado de Diego Boneta, con quien tuvo un sinfín de “confrontaciones”, aunque en realidad los problemas eran entre padre e hijo.

No recuerdo todas las escenas, pero hay muchas donde se confrontan ellos (Luis Miguel y Luis Rey). Hubo que trabajar mucho, cada uno trabajar en su sitio, ver hasta dónde podíamos llegar, lo que sentíamos cada uno al exponernos de esta manera, fue muy duro. He hecho varios biopics (series biográficas) y Diego me preguntó en qué se debía enfocar, fue un trabajo muy duro”, finalizó el actor Óscar Jaenada.

