Marjorie de Sousa mantendría una relación con Ricardo Anaya

-Giovanni Medina aseguró que no diría eso si no tuviera pruebas de por medio.

Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde, quien mantiene una lucha en contra de la actriz Ninel Conde por la custodia de su hijo Emmanuel, explicó que Julián Gil es víctima de las autoridades en la república mexicana.

Entrevistado en el programa ‘Sale el Sol’, Giovanni Medina comentó que el actor Julián Gil resultó afectado por la relación que Marjorie de Sousa presuntamente mantiene con el candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya.

“Está el caso de Julian Gil, que está pareciendo un tráfico de influencias terrible (…) pido que la señora Marjorie de Sousa que no conozco y respeto, aclare a la opinión pública cómo, cuándo y por qué está recibiendo apoyo del candidato Ricardo Anaya” dijo Medina, quien agregó: “yo no me atrevería a decir algo así sin tener pruebas de por medio”.

