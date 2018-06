COSECHA CHIHUAHUA 6 MEDALLAS EN KARATE DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2018

– Plata en kata por equipo femenil, bronce en kumite individual femenil, bronce en kata individual femenil y varonil, plata kumite individual y bronce kumite por equipo varonil, los resultados

La Delegación Chihuahua de Karate Do, categoría Juvenil Mayor, logró dos medallas de plata y cuatro de bronce en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil Chihuahua 2018, este domingo y la mañana del lunes en el Centro de Convenciones Cuatro Siglos de Ciudad Juárez.

El equipo femenil subió al podio al colgarse la medalla de plata en la modalidad de kata, mientras que los bronces fueron para Belem Velázquez, Verónica Antillón, Ángel Reyes y el equipo varonil en Kumite.

Belem Velázquez fue la única en colgarse doble medalla al ser parte del equipo femenil de kata que obtuvo la presea argenta y al ganar el bronce en kata individual.

“Estoy muy satisfecha con todo el trabajo que se realizó en todo el año para poder llegar aquí, esperábamos la de oro, pero no se pudo y nos quedamos satisfechos con las medallas”, dijo Belem quien ganó dos bronces en el Centroamericano de Venezuela 2017 y en el Panamericano de Buenos Aires.

Verónica Antillón subió al podio en la categoría de +59 kilogramos: “Me siento muy feliz, porque no pensé llegar a tanto y al ver que pude lograrlo me siento muy orgullosa de todo y agradezco mucho a mi sensei, Roberto Carrera, que fue el que más me apoyó y a mi familia que me llevó todos los días a entrenar”, agregó Antillón.

El otro bronce se lo adjudicó Ángel Reyes en kata individual: “Estoy sumamente orgulloso de poder poner en alto el nombre de mi estado, de mi dojo y de mi ciudad. Es algo muy bonito y resaltó el aprendizaje, pero me quedo con hambre de seguir adelante, no fue el resultado esperado, no nos fuimos con las manos vacías, pero pude haber dado más de mí”, comentó el joven artemarcialista.

La mañana del lunes, Cristopher Chacón Varela se adjudicó la medalla de plata en Kumite -63 kilogramos, categoría 14-15 años, sumando a la cosecha chihuahuense.

Este lunes será el cierre del Karate Do en la Olimpiada Nacional con el turno de la categoría Juvenil Superior.

Kata individual varonil

Lugar Nombre Procedencia

1 Diego Rosales Nuevo León

2 Noé Aguilar Baja California

3 Raúl Cano Guanajuato

Kata individual femenil

Lugar Nombre Procedencia

1 Yaneth Quiroz Tamaulipas

2 Dafne González Guanajuato

3 Gabriela León Sinaloa

3 Belem Velázquez Chihuahua

Kumite por Equipos femenil

Lugar Estado

1 Jalisco

2 Baja California

3 Nuevo León

3 Sinaloa

Kumite por Equipos varonil

Lugar Estado

1 Jalisco

2 Baja California

3 Chihuahua

3 Nuevo León

Kata por Equipos varonil

Lugar Estado

1 Nuevo León

2 CDMX

3 Sinaloa

3 Baja California Sur

Kata por Equipos femenil

Lugar Estado

1 Sinaloa

2 Chihuahua

3 Jalisco

3 Nuevo León

Kumite +76 kg

Lugar Nombre Procedencia

1 Gustavo Blancas Jalisco

2 Erick Lizárraga Yucatán

3 Alexis Monge Sonora

3 Steven Morales Edomex7

Kumite -76 kg

Lugar Nombre Procedencia

1 Owen Vázquez Nuevo León

2 Pablo Cárdenas Jalisco

3 Kenji Flores Colima

3 Jesús Torres Baja California Sur

Kumite -68 kg

Lugar Nombre Procedencia

1 Victor Ponce Nuevo León

2 Francisco Dávila Baja California

3 Diego Imperial Guanajuato

3 Alan Burgos Baja California Sur

Kumite -61 kg

Lugar Nombre Procedencia

1 Diego Rosales Nuevo León

2 Isaac López Tabasco

3 Roberto Durán Sonora

3 Francisco Ávila Jalisco

Kumite -48 kg

Lugar Nombre Procedencia

1 Johana Morán Baja California

2 Cristina Díaz Nuevo León

3 Claudia López CDMX

3 Jimena Cruz Yucatán

Kumite -53 kg

Lugar Nombre Procedencia

1 Katia Salcido Jalisco

2 Ericka Luque Baja California

3 Brenda Galindo CDMX

3 Shai Flores Baja California

Kumite +59 kg

Lugar Nombre Procedencia

1 Dafne González Guanajuato

2 Regina Romo Jalisco

3 Verónica Antillón Chihuahua

3 María Covarrubias Baja California Sur

