Chiquis Rivera perdona los insultos de sus primas

Chiquis Rivera ha perdonado a sus primas Ayala y Abigail Rivera, hijas de Lu­pillo Rivera, quienes acusaron a través de sus redes sociales a Chiquis Rive­ra, de haberse acostado con Este­ban Loaiza, el entonces esposo de Jenni Rivera.

La cantante dijo en entrevista al Diario Basta: “Yo las perdono, sin que ellas me pidan perdón; sé que lo que dijeron es fuerte, pero yo no guar­do rencor en mi corazón. Soy una mujer que no le gusta pelear, soy muy tranquila, pero las perdono con todo gusto”.

Acerca del divorcio de su tío Lupi­llo Rivera y Mayeli, Chiquis Rivera opinó: : “Es una lástima, yo le mandé un mensaje a mi tío para darle mi apoyo y él me lo agrade­ció; siempre una separación es de lamentarse. Mi mamá y Mayeli sí se llevaban bien”, señaló.

