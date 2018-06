Frente agradece a Ferriz de Con por su apoyo a Anaya

Su apoyo es muy valioso, “sobre todo en medio de las definiciones que los ciudadanos tomarán en los próximos días, orientadas al voto útil”, aseveró la coalición.

México.- La coalición Por México al Frente agradeció al periodista Pedro Ferriz de Con por hacer público su apoyo al candidato presidencial Ricardo Anaya.

Esta tarde, Ferriz de Con, quien meses atrás buscó una candidatura independiente a la Presidencia, anunció a través de un video difundido en redes sociales que el próximo 1 de julio votará por el abanderado de la coalición que integran los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

“Ya no tenemos tiempo para dudar, estamos en ante un sexenio de estallido, no nos conviene alargarlo mucho menos, empeorarlo, por eso mi opción es con Ricardo Anaya, no busco cargo ni beneficio con esta decisión, lo mío es la comunicación y mi compromiso es con México”, escribió junto al video publicado en su cuenta de Facebook.

Tras el anuncio, la coalición Por México al Frente emitió un comunicado en el que dio la bienvenida a Pedro Ferriz de Con, a quien reconoció como un líder de opinión que se caracteriza por sus reflexiones a fondo, su claridad y objetividad.

Asimismo, destacó que el apoyo del periodista apoyo a Ricardo Anaya es muy valiosa, “sobre todo en medio de las definiciones que los ciudadanos tomarán en los próximos días, orientadas al voto útil”.

