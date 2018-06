Cachorros se ponchan 24 veces ante los Mets, pero sacan triunfo

La ironía es que los Cachorros de Chicago pese a que a la ofensiva han estado reduciendo sus ponches por partido, cuando no lo hacen es para hacer historia y entrar a los libros de récords. Sucedió nuevamente el sábado, en su victoria de 7-1 en 14 entradas contra los Mets de Nueva York.

De acuerdo a ESPN Stats & Information, los 24 ponches de los Cachorros el sábado–cifra más alta para un juego en la temporada– son la segunda mayor cantidad en una victoria de cualquier equipo, desde que los montículos se movieron a su distancia actual en 1893. Y según Elías Sports Bureau, los Cachorros son el tercer equipo desde ese mismo año en tener múltiples juegos de 20 ponches en la misma temporada, ya que también se ponchó 20 veces el 30 de marzo contra los Marlins de Miami.

El abridor de los Mets, Jacob deGrom, acumuló la mayor parte de la bocanada el sábado, con 13 en sus siete entradas de trabajo.

”Fue increíble”, dijo Albert Almora Jr después del juego de 4:53 horas. ”Ha pasado un tiempo desde que me enfrenté a un lanzador como él. Todo se alejaba de mi bate. Su recta tenía algo, su slider fue intenso, y me lanzó uno de los cambios más efectivos que he visto en mi vida”.

Almora se ponchó tres veces, pero fue el héroe cuando conectó un doble de dos carreras al jardín central derecho en la entrada 14 para romper un empate 1-1. Los Cachorros anotaron seis carreras en total en el inning 14, empatando la cuarta cifra más alta para dicha entrada en las últimas 30 temporadas. Todo fue parte de una noche loca en la que los equipos se combinaron para la mayor cantidad de ponches en partido en 2018 con un total de 39 –pero los Cachorros también tuvieron 17 hits.

”Ahora soy mucho más astutos y estoy más feliz porque ganamos”, dijo el mánager Joe Maddon. ”Si no hubiéramos ganado ese juego con todas esas oportunidades hubiera sido difícil… Solo tenemos que poner en juego la bola. Empezamos a hacerlo de nuevo esta noche”.

Maddon preguntó a los periodistas si algún equipo se había ponchado tanto en una victoria, olvidando que los Yankees de Nueva York habían vencido a los Cachorros la temporada pasada cuando cada uno de los equipos se ponchó más de 20 veces. Yankees ganó 5-4 en 18 entradas ponchándose 26 veces, contra 22 de los Chicago.

Parte de la razón por la cual los Cachorros estuvieron atascados en una carrera por tanto tiempo ante los Mets, es porque se poncharon cinco veces con las bases llenas.

”Cuando enfrentas a tipos como él [deGrom], el secreto para mí está en cuando tienes la oportunidad de marcar con un out, para mover el juego”, dijo Maddon antes del juego.

El plan fracasó miserablemente contra DeGrom, pero los Cachorros se mantuvieron allí, para ganar los primeros tres juegos de la serie y acumular 45 hits. Incluso con todos los swings –fallados también– todo funcionó.

”Jugábamos a la defensiva e hicimos algunas jugadas excelentes otra vez”, dijo Maddon. ”Grandes turnos al bate, tuvimos a gente por ahí [en las bases], vieron muchos lanzamientos. Hicieron todas las cosas bien, pero luego viene el hombre en posición de anotación. Tenemos que descubrirlo. No soy el único manager en decirlo, muchos managers dicen lo mismo”.

