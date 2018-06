Mancera: “El riesgo de que gane López Obrador es que haya cerrazón y confrontación”

-El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, encargado del proyecto de Gobierno de coalición de Ricardo Anaya, reflexiona sobre las elecciones a un mes de la cita.

Miguel Ángel Mancera (Ciudad de México, 52 años) fue jefe de Gobierno de la capital de México hasta finales de marzo. Entonces se incorporó a la campaña del aspirante presidencial Ricardo Anaya como coordinador del proyecto de Gobierno de coalición que aspira a formar, en caso de victoria, la alianza Por México al Frente, una amalgama formada por el conservador PAN y los progresistas PRD y Movimiento Ciudadano.

Aunque no lo dice explícitamente, durante la entrevista, celebrada el martes en la capital mexicana, Mancera transmite la sensación –cada vez más instalada- de que habrá un antes y un después en los partidos políticos tradicionales tras la elección del 1 de julio. Aupado al poder en la Ciudad de México por el PRD, ahora el ex jefe de Gobierno aspira a un puesto en el Senado de la mano del PAN, que lo designó como candidato plurinominal, una decisión impugnada por un grupo de panistas A la espera de tener una resolución definitiva en los próximos días, Mancera continúa trabajando, desde un segundo plano, en la conformación de la estructura del hipotético gobierno de coalición.

Pregunta. ¿Por qué se ha alejado de los focos durante la campaña?

Respuesta. La tarea que tengo es el tema del Gobierno de coalición. Nos hemos enfocado enfocado en estar en diferentes ciudades y Estados para hablar con candidatos a senadores, diputados y, obviamente, a gobernadores. Estamos hablando de cambiar el sistema en México, ese es el reto. No estoy acompañando a Ricardo directamente porque esta tarea tiene que ir en una línea paralela de acción.

P. ¿Ha hablado solo con candidatos del Frente o también de otros partidos?

R. Con candidatos del Frente, pero el cambio de régimen sería para México. Si lo logramos, es un cambio para el país. Lo que estamos buscando es transformar el régimen, no solamente para un ejercicio de gobierno; es una nueva forma de plantear el sistema en México.

P. ¿Cómo es su relación con Ricardo Anaya, diría que hay buena sintonía entre ustedes?

R. Sí, sí. Con Ricardo nos vemos para tareas estratégicas. Tenemos reuniones ejecutivas, a veces en la oficina, a veces en el coche, porque la agenda es complicada. Él se enfoca en ser el candidato del Frente y nosotros vamos en una campaña paralela, para posicionar el Gobierno de coalición.

P. Uno de los debates en el Frente fue si debía bajar la intensidad de los ataques a Peña Nieto o no. ¿Para usted fue un error no seguir con las críticas hacia el presidente?

R. Ricardo no puede ocupar todo su tiempo en una sola cosa. Está buscando llegar a toda la gente: a las jefas de familia, a los adultos mayores, a la gente del campo, a los millenials…Tiene que estar dividiendo los tiempos para poder llegar a todas estas audiencias.

P. A un mes de la elección, ¿está todo dado para que López Obrador sea el próximo presidente de México?

R. Me parece que la decisión está en el aire. No está decida esta elección.

P. ¿Cómo se puede revertir la ventaja de López Obrador?

R. La elección se puede estar dividiendo entre tres. Creo que cuando llegue el momento de la decisión y estén definidos el primer y segundo lugar, habrá un reacomodo. La gente no va a votar por el tercer lugar. Hay un grupo que va a buscar que su voto sirva.

P. ¿Voto útil?

R. Que sea útil. Y si a ese núcleo le agregas los indecisos, los que no han definido su voto, podemos todavía ganar la elección

P. ¿Usted entonces no descarta al candidato del PRI, José Antonio Meade?

R. Yo no descarto a ninguno, pero creo que Ricardo es el único que se ha comprometido a no llevar el ejercicio del poder a un presidencialismo como en los últimos tiempos. Es el único que se ha comprometido cambiar el régimen, ninguno más.

P. ¿Qué riesgos le ve a una victoria de Andrés Manuel López Obrador?

R. Que hubiera cerrazón, que no hubiera diálogo, que hubiera confrontación.

P. ¿Qué riesgo ve de que eso ocurra?

R. Creo que, si es como lo está planteando él, hay una buena posibilidad de que haya diálogo.

P. ¿Siente que López Obrador es un peligro para México?

R. Yo creo que el peligro para México es que los mexicanos no estén unidos, que no se trabaje en una sola dirección que le vaya bien al país.

P. ¿En qué nota que quiere dialogar? ¿Qué le transmite esa sensación?

R. Bueno, lo ha dicho, ¿no?

P. ¿Esta elección ha dinamitado los partidos políticos tradicionales?

R. No tanto. Es una elección sui géneris, donde no se va a votar por un partido, votas por un candidato, por la plataforma y el proyecto. Qué va a venir después me parece que va a ser muy importante. Cómo se van a acomodar [los partidos]. Por eso estamos hablando de un gobierno de coalición. Cómo se van a conformar las mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado. Cómo vamos a darle garantía a México para que avance. Lo que estamos viendo es que ya se rompieron los paradigmas. La izquierda, la derecha, los pensamientos radicales, los no radicales, hoy cualquiera se coaliga. No es un obstáculo, digamos, electoral.

P. ¿Qué futuro le espera a la izquierda mexicana después de esta elección?

R. El pensamiento progresista va a seguir. Puede que se transforme, que surja algo nuevo, un movimiento nuevo que aglutine, que agrupe, siempre y cuando tenga una agenda que compartir. Con el Gobierno de coalición tienes una posibilidad porque puedes llegar a tener una agenda que compartir. En este momento, sería una agenda nacional, una agenda por México. No es ideológica.

P. Habla continuamente del Gobierno de coalición, pero resulta abstracto. ¿Cuál es el proyecto exacto? ¿En qué consiste?

R. No es el ejercicio de poder de un proyecto personal. No es el programa de un grupo político.

P. Es decir, si venciese Ricardo Anaya, ¿el gobierno de coalición no sería un reparto de carteras entre los tres partidos que integran el Frente?

R. No, incluso yo creo que tendría que ser más amplio. El Gobierno de coalición tendría que agrupar a otras fuerzas políticas. Hoy, si al país le va mal, reclamas al presidente saliente, pero con el Gobierno de coalición, le reclamarías al presidente, al Congreso, a cada cámara por separado, al jefe de gabinete, a todo el mundo. Hay demasiadas personas involucradas en la responsabilidad nacional.

P. Si gana López Obrador, ¿usted estaría dispuesto a sentarse a hablar con la coalición de López Obrador para plantearles su proyecto, para acercarse a ellos?

R. Todo lo que le abone a México, nosotros estaremos dispuestos. Yo lo he dicho desde hace tiempo. Gane quien gane tenemos que trabajar por México. Ojalá que así sea el ánimo de todos.

P. ¿Cuál es el gran obstáculo del gobierno de coalición?

R. Hay que soltar un poco el poder y eso es a lo que hay resistencia.

P. ¿Usted se ve participando en un gobierno de coalición en caso de que no gane Ricardo Anaya?

R. Quién sabe. Yo nunca estaré lejano de servirle a México, desde el Gobierno, desde el [poder] legislativo, desde la academia…

