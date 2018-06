En Change.org y en redes piden boicotear a empresas que presionan voto de empleados

En esta ocasión, el tiro salió por la culata. En las elecciones de 2006 y 2012, poderosos empresarios mexicanos pidieron a sus empleados no votar por la opción de la izquierda porque podría significar “un peligro”. El alcance de las redes sociales no era tanto y el INE (en ese momento IFE) no contaba con dientes para sancionar a quien indujera el voto de esta manera.

En el presente proceso electoral rumbo a los comicios del 1 de julio, dueños y presidentes de grandes empresas también han enviado cartas o difundido videos en los que alertan que la economía mexicana podría dar un giro que ataque el empleo en México. Pero esta vez, la acción ha sido condenada de manera masiva a través de las redes sociales. Los usuarios no sólo piden que se respete la intención de voto, sino que llaman a no comprar productos de las empresas que difunden esos mensajes.

Poderosos empresarios mexicanos, entre los que se encuentran dos de los hombres más ricos del país, dirigieron misivas a sus empleados para advertir sobre las consecuencias negativas que traería un probable triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y, además, las hicieron públicas. La reacción en redes sociales fue la creación de iniciativas que llamaban a los consumidores a no comprar sus productos como señal de protesta.

Ya sea de manera directa o indirecta, los directivos de estos corporativos alertaron sobre el probable viraje que puede dar la economía mexicana si gana una opción que consideran “populista” en el presente proceso electoral. Entre ellos están Grupo Herdez, Grupo Vasconia, Grupo México y El Palacio de Hierro.

El movimiento en redes sociales se intensificó el 27 de mayo tras difundirse varias advertencias y supuestas prácticas de inducción del voto entre el sector empresarial. Héctor Hernández Pons, director de Grupo Herdez, difundió entre sus empleados una carta en la que advertía de los peligros de optar por el “camino populista” y avivó la manifestación de los usuarios en redes sociales.

A la carta de Hernández Pons se sumó el video del presidente de Grupo Vasconia, José Ramón Elizondo, en el que pedía “ejercer el voto de manera razonada y lograr que gane un candidato bien preparado, que preserve lo bueno alcanzado y que mantenga la vista al frente”.

La ola de tuits que condenaron las expresiones de los empresarios comenzaron a posicionarse. Etiquetas como #AsíNoHerdez, #BoicotVasconia, y otras más comenzaron a surgir en la red social. Conforme se filtraban más acciones de los empresarios, los tuiteros mexicanos a favor de López Obrador sumaron más hashtags.

Además de la indignación, las expresiones surgieron también por repudio hacia un sector empresarial que, de acuerdo a los usuarios, se ha beneficiado de privilegios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la mayoría de las expresiones apelaban a la defensa del voto libre y secreto.

Entre estos casos se encuentran los hashtags: #AsíNoHerdez, #AsiNoVasconia #AsiNoCocaCola, #AsiNoGrupoMéxico, #BoicotVasconia, #BoicotCocaCola, #BoicotLALA, #BoicotHerdez, #BoicotCinepolis, #BoicotPalacio #Coppel, #Telmex y #Aeroméxico. La composición de algunas etiquetas con la frase “Así No” deriva del comunicado titulado con estas palabras, firmado por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que a principios de mayo fue difundido en redes sociales. En el mensaje se rechazó la manera en que el candidato de Morena se dirigió a uno de los empresarios miembros de este grupo y se convocó a la ciudadanía al diálogo. El empleo de la misma frase por parte de los usuarios es una manera de ejercer el desado diálogo por el grupo empresarial. “Así No” se emplea dentro de las tendencias de boicot económico acompañado del nombre de la empresa a la que dirigen sus mensajes.

REVIVE EL #SoyTotalmenteAMLO

En medio de la tensión entre los internautas a favor de López Obrador y el grupo de empresarios, surgió una tendencia más. #SoyTotalmenteAMLO emergió el 30 de mayo en Twitter a raíz de que empleados de la tienda departamental Palacio de Hierro, propiedad de Alberto Baillères, denunciaron que los trabajadores de la sucursal ubicada en Plaza Perisur en la Ciudad de México fueron citados para invitarlos a votar por la opción con más posibilidad de vencer a López Obrador. Ahí, los trabajadores escucharon que esa sería la única manera en que la empresa podría continuar empleándolos.

El Palacio de Hierro negó que en el interior de la empresa se presionara a los empleados para no votar por López Obrador. Sin embargo, los usuarios de Twitter reaccionaron con indignación ante la denuncia de los trabajadores. A través de la etiqueta #SoyTotalmenteAMLO algunos usuarios llamaron a no consumir en las tiendas de Baillères, el segundo hombre más rico de México. En tanto que otros manifestaban su rechazo al negocio y afirmaban desistir de los créditos que otorga la empresa. El hashtag no es una iniciativa nueva, comenzó a utilizarse durante el periodo electoral del 2012. Sin embargo, la usuaria Leticia Garza Treviño, quien ha realizado varias parodias a favor de AMLO, fue quien comenzó a posicionar la etiqueta.

En abril de este año, Garza Treviño difundió una postal color amarillo con tipografía similar a la del Palacio de Hierro en la que se leía la etiqueta: Soy totalmente AMLO. La imagen comenzó a ser utilizada por usuarios de la red social a partir de que se difundiera la denuncia de los empleados.

El estimado de Tweet Reach a las 15:00 horas de este jueves indicaba que #SoyTotalmenteAMLO logró un alcance estimado de 30 mil 303 cuentas y 403 mil 127 impresiones (el número de usuarios que han visto un tuit) de 43 mil 127 cuentas.

FACEBOOK Y CHANGE.ORG SE SUMAN

El grupo Anonymous México inició una campaña en redes sociales para llamar a los usuarios a boicotear a las empresas nacionales cuyos directivos se han manifestado en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador o en donde directivos han emitido cartas a sus empleados para intentar condicionar su voto. A través de un video que circula en Facebook, la agrupación ha logrado llevar su mensaje a miles de personas. Titulado “Boicot contra Herdez y Coca Cola” el video ha alcanzado hasta el corte de esta nota 136 mil reproducciones y ha sido compartido por 14 mil 414 usuarios desde su fecha de publicación el 18 de mayo del 2018.

En Facebook, grupos como BOICOT ECONÓMICO A LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES han comenzado a difundir imágenes en la que llaman a no consumir productos de Grupo Herdez, Lala, Vasconia, Coca-Cola y Coppel. El grupo suma 79 mil 75 usuarios hasta el jueves 21 de mayo.

A través de la Red, diferentes formas de organización surgen para castigar a los empresarios que han expresado su rechazo al candidato puntero en e las encuestas y que por tercera vez contiende por la Presidencia de la República. Una de las acciones que más alcance ha obtenido hasta el momento es una petición iniciada por Nacho Rodríguez (El Chapucero), usuario de YouTube que cuenta con un canal con 280 mil seguidores. La petición se dirige a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y en ella se solicita que se sancione a los empresarios y directivos de Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (Femsa), Coppel, Aeroméxico, LALA, Grupo Herdez, Grupo Alsea, y otros más que “difunden amenazas veladas a sus empleados de que si votan por AMLO, viene una ‘crisis’ económica, devaluación e inflación”,

De acuerdo con el youtuber, la Fiscalía señala como delito aquellas acciones que “mediante presión una amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”, y por lo tanto el órgano electoral debe sancionar a los empresarios que han emitido mensajes a sus trabajadores para inducirles al voto. Hasta este jueves, la petición de Nacho Rodríguez reunió más de 20 mil firmas.

SinEmbargo

