La tanqueta Black Mamba por uniformes escolares: Alex Domínguez

El municipio de Chihuahua se debe de convertir en una balanza que garantice un equilibrio entre los que más tienen y los que menos tienen; dice Alex Domínguez a los Chihuahuenses.

Uno de los elementos en los que está sustentada la campaña de Alex Domínguez es el Orden, en este sentido el candidato a la presidencia municipal enfatizó que de ser electo por los chihuahuenses en los próximos comicios del 1 de Julio, se entregará la tanqueta a cambio al gobierno estatal para adquirir uniformes, que serán destinados a estudiantes de escuelas públicas de Chihuahua.

“La tanqueta “Mamba” fue adquirida en un costo inflado, según reportó la actual administración municipal se adquirió por 8 millones de pesos, cuando en el mercado cuesta 4 millones de pesos”, “Es una unidad para hacer actividades de reacción no le sirve de nada a la dirección de seguridad pública municipal” señaló el candidato Alex Domínguez

“Vamos a plantearle al gobernador entregarle la tanqueta que compró Maru en 8 millones de pesos, para que nos intercambie por 50 mil uniformes para los niños, vamos hacer un planteamiento claro, la tanqueta o se le da al gobierno del estado para que nos de 50 mil uniformes o la vendemos para comprar los uniformes de los 169 mil niños que están cursando kínder primaria y secundaria”, declaró durante su visita a la colonia Infonavit nacional.

“Es lamentable que en las escuelas de riberas de sacramento, no se deje entrar a los niños por falta de uniforme, si no llevan el uniforme es porque en ocasiones no se tienen los recursos, no porque no quieran llevarlo, vamos a dotar con uniformes gratuitos a los estudiantes de educación básica de chihuahua”.

“¿Que es mejor? que los hijos en las escuelas públicas estén uniformados e identificados para su seguridad o que tengamos una tanqueta que nada más sirve para los desfiles, yo prefiero los niños uniformados” cuestionó el candidato Alex Domínguez.

