Sigamos trabajando por la consolidación de una ciudad competitiva: Maru a Cocentro

-Recibió propuestas de Cocentro para mejorar el Centro Histórico

Maru Campos, candidata a la Presidencia Municipal de Chihuahua por la coalición Por Chihuahua al Frente sostuvo un encuentro con los Comerciantes del Centro, a fin de invitarlos a seguir trabajando juntos en la consolidación de una ciudad competitiva, digna para los chihuahuenses.

El evento estuvo encabezado por el presidente de este organismo empresarial, Joan Sarroca Rey, quien agradeció la presencia de la candidata a la alcaldía. En este sentido, los empresarios destacaron los logros de la pasada administración, como es el caso de la plataforma tecnológica de seguridad y la presencia de los agentes Beta de la Policía Municipal en las calles del centro.

Asimismo, los empresarios externaron sus felicitaciones e inquietudes a la candidata, quien recibió las propuestas presentadas por este sector empresarial del municipio, el cual representa el 20 por ciento del comercio de la ciudad, y que en los años recientes tuvo importantes ventas con los eventos de festividades y de temporada del Gobierno Municipal que encabezó Campos Galván.

“Yo estoy segura que en los próximos tres años va a haber un cambio radical en nuestro centro. Me llevo estas propuestas. ¿Qué les da la seguridad de que lo vamos a hacer? Que ya hemos realizado, ya hemos logrado otras cosas, resultados tangibles para la población chihuahuense y que en esta ocasión no venimos a prometer, no venimos a decir ‘se nos ocurrió’, no venimos a tratar de generar expectativas o crear expectativas. No. Ya hay resultados tangibles en la ciudad” expresó la candidata en su encuentro con los empresarios.

Asimismo, Maru aseguró que la rehabilitación del centro histórico es un tema fundamental para el municipio y que ello será un detonador de economía a través de la generación de empleos y bienes y servicios, además de fortalecer el turismo y brindarle a la ciudadanía la satisfacción de sentirse orgullosos de su ciudad.

“Quiero pedirles de nuevo su confianza, quiero pedirles su apoyo, su trabajo en estos próximos tres años para hacer de veras este centro histórico un detonante importante, que nos haga sentir bien orgullosos en todo el país, incluso a nivel mundial”, comentó la candidata.

