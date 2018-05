El PRI y MORENA siembran pobreza para después lucrar con ella: Miguel Riggs

Miguel Riggs candidato por México Al Frente durante el arranque con los demás candidatos de la ciudad de Chihuahua, expreso que ahora como gobierno se tiene un mayor compromiso, porque se lleva la responsabilidad de mantener el ejemplo panista a todo el país.

Declaro Riggs Baeza antes miles en la Plaza de Armas, que uno de los objetivos del PAN es precisamente de sembrar oportunidades hacia la población, como también de generar recursos, infraestructura e igualdad para tener un mejor lugar para vivir.

“El PAN siembra dignidad porque los hombres y mujeres de México no necesitan que el gobierno les regale nada, necesitan que el gobierno les resuelva; no esperan que el gobierno los mime, esperan que el gobierno cumpla con su responsabilidad; los hombres y mujeres de México no quieren permanecer en el pasado, en el atraso, en la crisis, en el clientelismo y en la devaluación”, reiteró el candidato a Diputado Federal.

“El PRI y Morena siembran pobreza para lucrar con ella”.

Ante la algarabía de los presentes, Miguel Riggs señalo que los hombres y mujeres de México quieren mirar de frente al futuro y de asumir el reto de hacer de este país un México del siglo XXI, donde la moneda de cambio sea el trabajo, el buen ejercicio de gobierno, el respeto, la seguridad y la dignidad; justó como se está haciendo en la ciudad y en el Estado, por ello invito para replicar este ejemplo a nivel federal.

“El mundo actual no acepta tiranos, México reclama democracia y futuro, no dadivas”.

No se conoce en el PAN otra manera de hacer campaña, más que luchando, dijo Riggs Baeza, porque en el PAN nunca se ha tenido fácil, porque los mismos de siempre siguen ahí, ahora se disfrazaron, cambiaron el color rojo por el rojo quemado del que habla de combatir la corrupción, pero nadie sabe cómo ni de qué vive. La oferta de ellos sigue siendo la misma, que es sembrar pobreza para manipular a cambio de una despensa; Amnistía y perdón que huele a la impunidad que tanto ha lastimado a nuestro país, la oferta es la misma porque son los mismos: el PRI ahora es MORENA, que a nadie le quepa duda, dijo.

