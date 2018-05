Series con las que tu friki interno se identificará

Con motivo del “Día del orgullo friki”, Crónica hace un repaso por algunos de los programas que se convirtieron un homenaje a la comunidad.

“Yo quería un grifo. Sí, mitad águila mitad león. Yo estaba estudiando la tecnología de recombinación del ADN y confiaba en poder crear uno, pero mis padres no quisieron facilitarme los huevos de águila y el semen de león… pero mi hermana fue a natación cuando lo pidió”, menciona el célebre personaje Sheldon Cooper, en uno de los episodios de la multipremiada serie The Big Bang Theory.

Esta comedia probablemente englobe al arquetipo del “friki” – término que deriva de la palabra en inglés freak, la cual significa raro; utilizada comúnmente para designar a la “persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición” (RAE); surgida en España y popularizada en Latinoamérica alrededor del año 2000 -.

Un grupo de amigos aficionados por la ciencia, la tecnología y la ficción – a grandes rasgos -, resultó en todo un fenómeno mediático. La serie rápidamente se convirtió en un éxito, luego de comenzar a implementar referencias sobre algunas historias icónicas dentro del mundo del cine, los videojuegos y los cómics, las cuales marcaron generaciones completas; de esta forma se aseguró el boom de una de las series que marcaría tendencia y cambiaría el sentido y percepción popular que se tiene sobre la comunidad friki y todo lo relacionado a ella.

Actualmente es común que surjan cada día más eventos y convenciones dirigidas a este sector del público; debido al auge que ha tenido el mundo de los superhéroes dentro de la pantalla grande; gracias al “milagro de Marvel”, aquellos temas que en su inicio parecían ser para un reducido grupo, se popularizaron creando una ola de nuevos aficionados dispuestos a conocer más sobre sus personajes favoritos.

Sin embargo, la pantalla chica es la pionera en la creación de contenidos dirigidos a este sector y cada vez son más aquellos que comienzan a pasar a la historia como íconos que han marcado las nuevas generaciones frikis. Y con motivo del “Día del orgullo friki”, Crónica se dio a la tarea de identificar aquellas series que han pasado a la historia de la televisión como referentes de esta comunidad y su subcultura.

Pese a ser considerada una serie de culto por la crítica, Freaks and Geeks (1999) sólo transmitió 18 episodios durante su única temporada, sin embargo esto no impidió que los hermanos adolescentes Lindsay Weir (Linda Cardellini) y Sam Weir (John Francis Daley) se convirtieran en la dupla que, junto a sus respectivos grupos de amigos, harían énfasis en los contextos sociales a los que se enfrentan los “raros” y los “nerds”.

Su éxito fue tal que un grupo de fanáticos hicieron una campaña para que la serie continuara, por lo que, en julio del 2000, fueron lanzados tres nuevos capítulos; sin embargo, los costos por los derechos de los temas setenteros y ochenteros que aparecieron como el soundtrack del programa fueron una de las distintas dificultades que impidieron que se realizaran otras temporadas. Y justo en la música es donde recae parte importante de la clave de su éxito, con canciones de artistas de la talla de Led Zeppelin, The Who, Queen, Deep Purple, Van Halen, Kiss, Jethro Tull, Cream, Lynyrd Skynyrd, Pink Floyd, David Bowie, Gloria Gaynor, Black Flag, The Clash, Joe Jackson, entre otros.

The IT Crowd (2006) es una peculiar historia inglesa, contada a lo largo de cuatro temporadas y un capítulo final especial, que se centra en las vivencias de un grupo de oficinistas del departamento informático; es protagonizada por Maurice Moss (Richard Ayoade), Roy Trenneman (Chris O’Dowd) y Jen Barber (Katherine Parkinson), quienes representan, a forma de sátira, distintos roles dentro del área corporativa de una compañía y dejan en evidencia lo deficiente de los procesos laborales de algunas empresas.

Tanto Roy como Moss son los técnicos encargados de brindar soporte técnico a la empresa, mientras que Jen es la novata que ingresa como la responsable del área, sin tener conocimiento computacional.

La informalidad y desfachatez de Roy, así como el típico comportamiento de nerd de Moss, y la tendencia a mentir de Jen, dentro de un mundo de referentes informáticos, convierten a esta serie probablemente, en una de las más geek – anglicismo comúnmente utilizado para designar a la persona apasionada por la tecnología y la informática -; no obstante, aunque el público no tenga completo conocimiento de la jerga que se emplea durante la serie, el desarrollo de los personajes hace innecesario caer en tan puntual lluvia de explicaciones, lo que la hizo acreedora al premio como “Mejor comedia de situación” en los Rose d’Or 2006.

La primera sitcom (comedia de situación) de DC llega de la mano de Emily Locke, en la serie Powerless, quien se convierte en la nueva directora de Investigación y Desarrollo en Wayne Security, filial de Wayne Enterprises, ubicada en Charm City. Dicha empresa se dedica a crear productos que permiten a la población mantenerse protegida de los supervillanos y de los daños colaterales de los superhéroes.

La producción de esta serie solo vio la luz durante una breve temporada, la cual se estrenó en febrero de 2017, sin embargo, para abril del mismo año, la NBC sacó los últimos capítulos de su programación sin mayor declaración hasta que fue cancelada finalmente el 11 de mayo de 2017.

