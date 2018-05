No venimos a venderles promesas, venimos a decirles que tenemos resultados tangibles: Maru

-Regresa Maru Campos a la colonia Granjas para sostener encuentro con vecinos

Maru Campos, candidata a la Presidencia Municipal de Chihuahua sostuvo un encuentro con vecinos de la colonia Granjas, quienes la recibieron nuevamente en las calles de este sector de la ciudad para agradecerle por todo el trabajo, el esfuerzo y el cariño que les ha mostrado a todos los chihuahuenses.

En el evento, Maru destacó la importancia de evitar el dolor evitable a través de una administración pública que brinde herramientas a los ciudadanos para salir adelante y tener una mejor calidad de vida.

En este sentido, la candidata les reiteró su compromiso y les aseguró que necesita de su apoyo para seguir dando resultados, para seguir caminando juntos y darle continuidad a ese cambio que está haciendo de nuestra ciudad un mejor Chihuahua.

“Quiero pedirles que este primero de julio no se olviden de Maru Campos, no se olviden de nosotros que estamos aquí porque necesitamos seguir haciendo ese cambio, porque sí se puede, claro que se puede. No venimos a ofrecerles promesas, no venimos aquí a venderles esperanza. Venimos ya a decirles que tenemos resultados tangibles que podemos irlos a ver y eso nos da la garantía para verlos de frente y decirles que vamos adelante juntos para seguir construyendo más”, expresó en su mensaje.

