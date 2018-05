Diego Luna y José Ramón Fernández dan su apoyo a AMLO

Siguen sumándose personalidades de los medios en su apoyo al candidato de Morena

El actor Diego Luna dijo tener muchas diferencias con los candidatos presidenciales, pero confirmó que su voto será por el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

El actor habló en entrevista radial con Javier Poza sobre su percepción en las actuales elecciones de México, indicando que se encuentra confundido, “me queda claro que voy a acabar votando por el menos peor, no hay nadie ahí, que me represente”.

Diego anunció que no anularía su voto, el cual será por el candidato de Morena, “No es la persona (…) tengo muchas diferencias, pero sin duda, voy a tener que votar por alguien, no voy anular mi voto, entonces probablemente vote por él” dijo el actor.

También el comentarista deportivo José Ramón Fernández, dio su apoyo a López Obrador, al afirmar que el candidato de Morena “no es Maduro (Nicolás), no es Chávez (Hugo), no es Fidel (Castro), se parece mucho a Zapatero y no es comunista”.

