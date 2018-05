Rusia dice no al grito “¡Eeeehhh Puuutin” y advierte de sanciones

El embajador de Rusia en México calificó de inaceptable la propuesta de la cerveza Victoria, de Grupo Modelo.

El embajador de Rusia en México, Eduard R. Malayán, calificó de inaceptable la propuesta de la cerveza Victoria de cambiar en el Mundial el grito de “¡Eeeehhh puto!” por el de “Eeeehhh Puuutin”.

“Considero que eso no es aceptable en nuestro país, no es costumbre de gritar nombres o apellidos de personalidades políticas en nuestros estadios; se puede gritar gol, apoyar a su selección diciendo ‘adelante México’. No estamos tan tontos para no entender que es un juego de palabras”, aseveró.

El diplomático advirtió que el motivo de no respetar las reglas podrá llevar a sanciones económicas para la Federación Mexicana de Futbol.

“De acuerdo con las normas de nuestro país, quiero mencionar que en los estadios estarán presentes las fuerzas de seguridad rusas, también las de ustedes (México), lo más importante (es que) estarán ahí los inspectores de la FIFA y ellos no son tontos, los aficionados deberán respetar las normas. Puede ser una multa para la Federación Mexicana de Futbol. Van a un estadio de futbol, no a una manifestación”.

La cerveza Victoria, de Grupo Modelo, propuso a través de promocionales en redes sociales “darle la vuelta al grito” que ha sido considerado como homofóbico.

De hecho, la FIFA ha multado a la Federación Mexicana de Futbol por el grito de los aficionados, lo que ha llevado a ésta a hacer campañas buscando erradicarlo, sin mucho éxito.

