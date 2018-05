Robo de trenes debe ser tema de seguridad nacional: Senado

Ante el incremento en 2018 del 131% de robo de trenes y vías ferroviarias, el Legislativo debe actuar y endurecer los castigos, pero principalmente los tres órdenes de Gobierno deben aplicarlos, “porque la ley no inhibirá por si sola el delito”, señalaron senadores de la República.

El senador del PRI, Jesús Casillas Romero, dijo a Excélsior que los empresarios de organizaciones como la Concamin piden modificar la ley para atacar los delitos de forma más severa, ágil y eficiente, por lo que presentó una iniciativa para considerar el problema como amenazas a la seguridad nacional.

Si se hace una declaratoria para que sean consideradas una amenaza a la seguridad nacional el Consejo de Seguridad Nacional puede intervenir, el Centro de Investigación de Seguridad Nacional puede intervenir; se establece medidas prevención, disuasión, acciones de inteligencia, inclusive cuando esto se considera de esa naturaleza puede haber un control legislativo en el que interviene la Comisión Bicamaral de Seguridad”, explicó.

Casillas apuntó que el aumento y consecuencias por el robo al transporte ferroviario se equipara al robo de hidrocarburos, por lo que las sanciones deben ser mayores; pasar de castigos vigentes de tres meses a siete años de prisión, a penas de 2 a 9 años.

La iniciativa de Casillas, que propone reformar disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley de Vías Generales de Comunicación y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es similar a la presentada en la Cámara de Diputados.

A criterio de Luis Sánchez, coordinador de los senadores perredistas, diputados debe descongelar dicha iniciativa, aunque aclaró que endurecer las leyes no es la respuesta.

Una ley por sí misma no desaparece el delito, eso lo hemos visto. Hemos incrementado las penas en muchos delitos y eso no los disminuye; entonces sí, hay que legislar, pero sobre todo, la otra parte, la de los ejecutivos, gobiernos, es lo que está causando los estragos: el que se deshagan de esta responsabilidad, que no pueden alejarse de ella, lavarse las manos, tienen que meterse los tres órdenes de gobierno a hacerlo”, explicó.

De acuerdo al reporte de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el robo de trenes y vías ferroviarias va al alza, pues tan sólo en los tres primeros meses de 2018 hubo 852 robos a trenes, mientras que el acumulado total en 2017 fue de mil 825.

