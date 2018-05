Critican a Javier Lozano por poner en duda la capacidad de adultos mayores

avier Lozano, vocero del candidato a la presidencia de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, difundió un video en donde le pide a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que “no maneje el país” debido a su edad y a su estado de salud.

“Si alguien ya no está en condiciones, quiérelo y respétalo, pero ya no lo dejes manejar el país”, expresa el video de 30 segundos donde un hombre de espaldas está con una mujer más joven que intenta no dejarlo manejar.

Esto ha causado indignación en redes sociales, ya que las personas creen que la edad no es un factor que pueda afectar al candidato de Morena en caso de ser elegido como presidente de la República este primero de julio.

El video fue rápidamente difundido por medios de comunicación y usuarios de redes sociales a los cuales no les pareció correcto el manejo de campaña, lo que hizo que en Twitter las quejas comenzarán a replicarse de manera casi inmediata.

Algunas reacciones más populares en Twitter por parte de los usuarios:

Gracias a Javier Lozano mi papa de 89 años por fin se decidió por Amlo. Uf me estaba costando trabajo convencerlo, pero ofender a los adultos mayores y menospreciarlos fue suficiente 😁 no hombre unos genios 😅

Mi asesor de tesis tiene 68 años, entre sus miles de ocupaciones dirije a 10 alumnos de doctorado, en el Instituto de Química de la UNAM y maneja su coche.

Dr. Meade ya no permitas a Javier Lozano en tu campaña, #NoLoDejesManejar.

