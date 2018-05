Luis Miguel le mintió a Lucía Méndez para salir con ella

Supuestamente el cantante le dijo que tenía 20, cuando en realidad tenía 17…

Uno de los romances más sonados de Luis Miguel, fue el que sostuvo con la actriz de telenovelas Lucía Méndez.

Al respecto, Méndez reveló cómo fue su romance con el cantante, además de dar a conocer un secreto para el programa “Primera Mano”, donde aseguró que el cantante mintió con su edad para poder estar con ella.

“Resulta que tenía 17 años y a mí me dijo que tenía 20, casi me muero, casi me da un ataque, te lo juro, enserio, pero mira yo estaba en un momento físico muy impactante, con todo mi respeto y humildad lo digo, a mis 30 años, en mi mejor momento profesional y cuando lo conocí realmente nos impactamos”, dijo Méndez.

La Botana

Comentarios

comentarios