El Colegio de Cirujanos Plásticos de Chihuahua continúa con su labor de “Cirugía Segura”

Con la finalidad de concientizar a la población a cerca de los riesgos de visitar o ser tratados por personal no capacitado o no certificado, informó el Dr. Saúl Delgado Gardea, Presidente del colegiado; en este sentido, detalló que junto con el Dr. Jorge Iván Borunda, Vicepresidente del mismo, realizaron la visita a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COESPRIS, con carácter de denuncia de aquellas personas o aquellos lugares que están trabajando de forma irregular y que se tienen detectado actualmente, los cuales se han documentado y que por desgracia ya han hecho un daño a la población, por tal motivo, pedimos, sentenció Delgado Gardea, “se atienda de manera urgente esta situación”.

El Presidente del Colegio explicó que se está desarrollando un plan de trabajo para que toda la población con inquietudes, preguntas, o con las mismas denuncias que quieran realizar, tengan ya un camino concreto, una logística bien diseñada para que se puedan cumplir y solucionar los problemas en el menor tiempo posible. El Cirujano Plástico enfatizó que han y seguirán trabajando con la Fiscalía del Estado, y que de la misma forma lo harán con cada persona que denuncie; “el Colegio los estará apoyando para que se lleve a cabo de la mejores formas”, sentenció.

“Estamos convencidos, ahora más que nunca, que es nuestra obligación como Colegio el participar con la población denunciando este tipo de situaciones, trabajando para que la cirugía sea segura, para que el tratamiento de la cirugía estética y procedimientos estéticos de cualquier índole sean seguros para la población, sin correr riesgos y poniendo el peligro la vida de las personas”, recalcó el Dr. Saúl Delgado; ante esta postura y con fundamentos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, Ley Reglamentaria del Artículo V Constitucional relativo al Ejercicio de Profesiones, el Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua, realizó la denuncia de la mala práctica o práctica indebida, por parte de algunas personas y lugares donde se aplican materiales tipo modelantes que no deben de ser llevados a cabo nada más que por el Cirujano Plástico.

El Presidente del Colegio recordó que con la modificación a la Ley General de Profesiones que se realizó en nuestro Estado, “ahora no solamente es nuestro derecho denunciar a quienes se ostenten como cirujanos plásticos y no lo sean o no lo acrediten y realicen procedimientos únicos de la índole de nuestra especialidad, sino que es nuestra obligación denunciarlos por ser parte de un riesgo para la población”, recalcó. Finalmente, Delgado Gardea, enfatizo que actualmente su gremio trabaja en conjunto con la Oficina Estatal de Profesiones para lograr y conformar en próximas fechas el correcto y único directorio de los médicos cirujanos plásticos certificados que radican en la entidad, con la finalidad de dar una certeza a la ciudadanía que doctores especialistas en esta rama, son los avalados por el Colegio de Cirujanos Plásticos de Chihuahua, así como por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.

