Destacan vinos chihuahuenses en certamen nacional

– Con tres preseas de oro y tres de plata, Chihuahua se posiciona en la élite del vino mexicano

Empresas chihuahuenses dedicadas a la producción del vino y sotol fueron reconocidas por su calidad, tras un certamen celebrado en la ciudad de Guanajuato, donde obtuvieron 3 medallas de oro y 3 de plata.

En ceremonia especial realizada el pasado 15 de mayo, en el salón 25 de Marzo del Palacio de Gobierno, se les hizo entrega de las distinciones correspondientes.

Destacar las características de los vinos mexicanos de calidad por región de origen en México y el mundo es uno de los principales objetivos del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles.

Dentro del rubro vitivinícola Encinillas Distribuidora obtuvo dos medallas de oro, ambas por cosechas 2015, una del vino Megacero y la segunda por La Casona, producto emblemático de esta empresa compuesto en un 65 por ciento de Cabernet Sauvignon y un 35 por ciento de Merlot.

En esa misma categoría, la compañía chihuahuense Tres Ríos, emergente como productor de la vid en el estado, recibió la medalla de plata por su bebida Tres Ríos Merlot – Cabernet Sauvignon, al igual que el 5 de Pinesque de Bodegas Pinesque; ambos reconocimientos por cosechas de 2014.

En lo que refiere a los -espirituosos- la productora Hacienda de Ángeles recibió la presea áurea por Alaqua Sotol Artesanal Premium 100 por ciento Dasylirion Silvestre; por su parte, Hacienda de Chihuahua conquistó la medalla plateada gracias a su Crema de Sotol.

En el marco de esta ceremonia, la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico dio a conocer que del 9 al 11 de agosto se desarrollará la 2ª edición del México Selection 2018, en el Centro de Congresos de la ciudad de Querétaro.

“Me llena de orgullo ver que un grupo de personas, ahora sí que sembradoras en el desierto, con una gran fe, han logrado sacar realmente el sabor de la tierra de Chihuahua, además, el logro de ganar medallas en un concurso tan importante”, enfatizó la secretaria de Innovación.

Destacó que el envío de las muestras tendrá que realizarse antes del 30 de junio y solamente se podrán mandar cuatro botellas por vino y dos botellas por destilado presentado.

También, expuso que como parte del panel de cata para este año se suman representantes de España, Francia, Bélgica, Suiza, Estados Unidos, Portugal, Noruega, Polonia y por supuesto, México.

“Para nosotros es un gran honor estar reunidos con ustedes esta noche, pues venimos a celebrar una industria que para nosotros como Secretaría es muy importante, pero más como chihuahuenses”, declaró el subsecretario de Innovación.

Explicó que el jurado estuvo compuesto por 30 expertos de nueve países, los vinos y sotoles chihuahuenses lograron estar en la selecta lista (donde participaron más de 340 etiquetas de todo el mundo), y a la par de empresas de gran tradición como las del Valle de Guadalupe, ubicado en Baja California.

A su vez, la directora general de Grupo Tres Ríos, Consuelo Melendez indicó que el arte de hacer vino y el arte de elaborar sotol es realmente honrar a la naturaleza a través de la tenacidad y del esfuerzo.

“Es un orgullo, y una responsabilidad muy grande, convertir nuestro quehacer diario en oficio, entrega y pasión para que el resultado sea un arte; poder sacar de la tierra hostil lo mejor que nos puede dar, es nunca perder la fe, en las buenas y en las no tan buenas. Somos afortunados los que estamos hoy aquí, no solo porque vamos a poder brindar con el fruto de nuestros esfuerzos, sino porque se nos reconoce la tarea que decidimos tomar como bandera para poder poner a Chihuahua en el lugar que merece, eso es lo que más orgullo me da”, expresó.

En su participación, la representante de la empresa familiar Hacienda de Ángeles, Marinela García afirmó que la medalla de oro que ganó su destilado es el resultado de un apasionante trabajo en equipo.

“Quiero compartir este reconocimiento con el gremio sotolero como una prueba de que sí se puede, sí podemos todos ofrecer destilados de calidad suprema. Honremos el legado de nuestros ancestros, propulsores del magnífico espirituoso, emblemático de nuestra tierra y poseedor de atributos sin igual. Va pues para nuestro pueblo, para nuestro hermoso Chihuahua y su denominación de origen”, puntualizó.

México Selection by Concours Mondial de Bruxelles –el máximo certamen vitivinícola en el mundo–, busca traer a México a líderes de opinión internacionales para que difundan información relativa a los logros de la vitivinicultura mexicana y la producción de espirituosos regionales.

Este magno evento se realiza anualmente en el país con el objetivo de reconocer los mejores vinos y espirituosos, y ofrecer una guía de calidad para consumidores de todo el mundo.

En busca de reconocer, premiar y promover los productos elaborados en la entidad, llevó a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), a través de la Dirección de Comercio y la Dirección de Agroindustria, a organizar este encuentro.

