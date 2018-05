Afirma Peniche que no compete a la Fiscalía el traslado de acusados en caso de “La Coneja”

La Fiscalía General del Estado ha actuado con estricto apego a la Ley; con base a las evidencias presentadas por los agentes del Ministerio Público, distintos Jueces de Control decretaron la prisión preventiva y determinaron los autos de vinculación a proceso de los imputados Alejandro Gutiérrez “La Coneja” Enrique Antonio Tarín y Gerardo Villegas.



“El traslado de los acusados a un Reclusorio en la Ciudad de México no es una decisión que competa a la Fiscalía, ya que es en los Tribunales en donde se determinará; no obstante, deben atenerse a las constancias y al marco legal”, expresó el Fiscal General, César Peniche Espejel.



Explicó que los Jueces Locales y Federales, ante el Código Nacional de Procedimientos Penales están en el mismo nivel, por lo que no puede soslayarse la competencia y la facultad de alguna decisión.



Ante la próxima audiencia a celebrar en contra del imputado Alejandro Gutiérrez , y en torno a la posibilidad de que el Juez Federal quite los criterios de oportunidad a varios testigos de identidad reservada, Peniche Espejel consideró que la determinación discrecional, puede ir más allá de un caso en particular y atenta contra el Sistema Acusatorio que ha costado más de diez años construir.

