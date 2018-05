El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, consideró que estos tres aspirantes presidenciales son los que han presentando proyectos mejor armados.

Anaya, Meade y Zavala, con las mejores propuestas en seguridad.

Independientes abren y cierran el segundo debate presidencial

Sin embargo, dijo que hasta el momento los aspirantes no han podido explicar del todo los cómo de llevar a cabo las propuestas para mejorar la seguridad en todo el territorio nacional.

“Habría que hacer depuración especifica, porque por ejemplo, nos habla Anaya un desmantelamiento de los grupos criminales y la pregunta es –¿con qué instituciones?, se necesita investigar, una inteligencia financiera”; explicó.

Al presentar una propuesta en materia de seguridad fronteriza, habló de la responsabilidad que la Secretaria de Hacienda ha tenido, pues su papel ha sido decisivo para que hoy se tengan los niveles de violencia actuales.

“Las aduanas de nuestro país no sólo son insuficientes sino que son incompetentes: por lo que refiere a la Unidad de Inteligencia Financiera no hay ninguna evidencia de que se este utilizando para minimizar los afectos que tienen los grupos de delincuencia organizada en el país para poder limitar que esos grandes activos que tienen y que sigan permitiéndoles controlar territorio, delinquir, comprar armas, comprar justicia y que también tengan injerencia en el factor penitenciario, hay factores en los cuales no se está viendo con claridad los problemas de seguridad”, precisó.

Rivas dijo que la propuesta que les genera “preocupación” en términos discursivo, es de la amnistía porque genera expectativas que no son cumplirles y es muy importante distinguir lo que dice el candidato de lo que dice el vocero.

LAS PROPUESTAS

En el marco del segundo debate presidencial que se llevará a cabo el domingo en Tijuana, Manuel Molano, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), presentó un análisis de las temáticas que se abordarán por los cinco presidenciales y destacó en materia económica que México debe continuar desarrollando el sector agrícola, pues e ha convertido en principal distribuidor de productos de este tipo.

En este sentido dijo que parte de que no exista suficiente inversión fija bruta tiene que ver con que no se ha encontrado las tecnologías para ser más productivos, por lo que el país debe apostar por elevar la productividad para pagar más a la gente, y esto sólo se logrará brindándole más con educación.

“En el tema migratorio sabemos que se debe ser cuidadoso, las deportaciones masivas de Estados Unidos a México elevaría el PIB acá y lo bajaría en EU, pero al agregar trabajadores a la fuerzan productiva el bienestar de las familias también caen, pues se convierte en un mercado laboral más competido”, explicó.

Por parte del Observatorio se presentaron conceptos para implementar una estrategia que garantice seguridad en la frontera y combate al crimen transnacional, con visión de derechos humanos hacia los migrantes.

Creación de la Subdivisión Fronteriza de Seguridad Nacional, que estaría integrada por elementos de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, así como Aduanas y Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Profesionalización del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y Aduanas, y la incorporación de un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas al INM.

Implementar un protocolo de actuación policial para los aeropuertos; un marco normativo adecuado para el fenómeno del desplazamiento forzado; y una nueva política migratoria que privilegie la seguridad de los migrantes.

Nueva política de colaboración con Estados Unidos cuyos ejes sean mayor intercambio de inteligencia para combatir la delincuencia organizada y el lavado de dinero y el compromiso de frenar el tráfico de armas a nuestro País.

Publimetro

Comentarios

comentarios