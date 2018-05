Adal Ramones llega a TV Azteca para conducir La Academia

Fue en el programa Venga la Alegría, donde el también actor de 56 años fue recibido por ejecutivos de la televisora del Ajusco.

Luego de más de dos décadas de trayectoria en Televisa y ante la ausencia de más proyectos en conjunto, Adal Ramones se cambia de camiseta y confirma que conducirá la nueva edición del “reality” musical “La academia”, en TV Azteca.

Precisó que la oferta le llegó hace dos semanas por parte de los ejecutivos de la empresa y agradece que lo consideren, pues cree que el programa es una de las máximas apuestas para 2018, además de que le ofrecen trabajar con absoluta libertad.

Azteca habló conmigo y me dijo: ‘Adal, puedes hacer todo lo que quieras. ¿Quieres hacer televisión en otra compañía?, ¿Quieres hacer una serie?, hazla. En todo te vamos apoyar, tienes total libertad”, expresó.

Subrayó que gozar de esa libertad vale más que todo el dinero que le puedan pagar.

“Les dije: ‘Dios mío, ‘La Academia’ no es cualquier cosa, es la joya de la corona y se cumplen 25 años (de TV Azteca). Lo que me sorprendió fue la disposición de los ejecutivos para conmigo. Me preguntaron: ‘¿qué quieres?, ¿qué te haría sentir a gusto?’. Yo me sentía como niño en dulcería diciendo: ‘¿se podrá esto?’, ‘¿se podrá lo otro?’”.

