PEJENDEJADAS.

Por: Luis Villegas Montes

Dice la conseja popular que: “no hay peor ciego que quien no quiere ver ni sordo que quien no quiere oír”.

Yo agregaría que hay derecho a ser pendejo mas no hay derecho a abusar. Desde hace semanas, los corifeos de AMLO buscan destruir, minimizar o desarticular las inconsistencias insalvables de su discurso o de la oferta política que representa.

Más allá de los tránsfugas que lo cobijan desde multitud de candidaturas interesadas en el continuismo de corrupción e impunidad —Manuel Bartlett, Fernando González, Esteban Moctezuma, Armando Guadiana Tijerina, etc.— la tarea de limpiar la imagen de AMLO resulta imprescindible dada la cantidad de sus mentiras, contradicciones y dislates.

Circula un video donde Tatiana Clouthier señala que: “Es una pendejada decir que AMLO hará de México un Venezuela”;1 a ver, Tatiana, Tatianita (imagíneme el lector atusándome el bigote al estilo de Fernando Soler), el asunto no es que lo asevere yo —o alguno otro pendejo—, lo afirma la propia gente de MORENA.

Héctor Díaz, Presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia asegura que la importancia de integrar a México, desde el Gobierno, “a los países de América Latina que están haciendo los cambios, como Venezuela, a fin de consolidar los cambios y profundizarlos”.2 De hecho, su Presidenta en funciones, Yeidckol Polevnsky, públicamente admite su simpatía por la “Revolución Bolivariana” y enaltece “lo mucho que hizo el comandante Chávez”; de quien afirma tuvo el “privilegio de conocer” y “admirar plenamente”.3 ¿Quién miente?

En otro video, patético también, la misma Tatiana difunde un supuesto manual para defender a AMLO de la “guerra sucia”;4 en él habla de la disyuntiva en juego: “continuidad o cambio”. ¿Continuidad o cambio, Tatiana? ¿Qué pretende decirnos? ¿Que AMLO es una alternativa… de cambio? ¿En serio? ¿AMLO? ¿Un ex-priísta y ex-perredista rodeado de ex-priístas y ex-perredistas? Ése es el primer infundio inocultable: intentar convencernos de que un hombre con su biografía y trayectoria, plenamente probadas, pueda significar un cambio para México.

Pretender, como a toda costa lo intentan sus seguidores, que AMLO o la Coalición que encabeza no son más de lo mismo no puede obedecer más que a uno de cuatro de los siguientes motivos, se trata: 1.º, de un completo ignorante de la historia y de la política de este país, que no sabe ni entiende qué es el populismo, la demagogia o la izquierda retrógrada; 2.º, de un vividor corrido de algún partido político —o de varios—, desesperado tras un “hueso”; 3.º un papanatas bueno para nada, quien espera con la mano tendida que venga un mesías tropical a sacarlo de su triste condición; o 4.º, es uno de esos socialistas trasnochados que siguen cantando loas a Lenin, Mao o —en su versión más “progre”— a Lula o a Chávez; de todos, creo que estos últimos son los peores.

Luis Villegas Montes.

luvimo6608@gmail.com, luvimo6614@hotmail.com

