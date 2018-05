No vamos a malbaratar los bienes del Estado: Gobernador

De no tener ni para la nómina, hoy hay reconsideraciones como convertir uno de los helicópteros en ambulancia

“El Gobierno no puede vender bienes por debajo de su avalúo y lo que nosotros no queremos, es malbaratar esos bienes”, señaló el gobernador Javier Corral al ser cuestionado sobre las aeronaves del Estado, luego de que se dio a conocer que no se vendería el helicóptero Bell 407 a una empresa regiomontana.

Tajante señaló que no se pueden vender bienes por debajo de su avalúo como fue el caso de ese helicóptero, donde la oferta que se hizo no es ni siquiera conforme al avalúo.

Señaló además que respecto a esa aeronave, hay una reconsideración muy importante, ya que tiene capacidad ya instalada y la posibilidad de convertirlo en ambulancia para atender casos de emergencias.

El gobernador recordó que cuando se emitió la convocatoria para la venta de las aeronaves, realmente se hacía por un estado de urgente necesidad, “No teníamos ni para pagar la nómina ni las prestaciones”.

Agregó que se siguen revisando las ofertas que se tienen, por ejemplo, sobre el helicóptero Bell 429.

Lo anterior surgió luego de que el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, Guillermo Luján Peña, diera a conocer que no se vendería el helicóptero, a horas de vencer el plazo para que la empresa interesada realizara el depósito exigido en la subasta.

Luján Peña indicó que convertir el helicóptero en ambulancia, era algo muy necesario en estos momentos y descartó consecuencias por la cancelación del compromiso, ya que no existe contrato de por medio.

Explicó que las aeronaves como el avión King Air 350, modelo 1997, matrícula XC-CHI, con capacidad para 8 pasajeros y 2 tripulantes, así como el avión Conquest 441, modelo 1981, matrícula XC-LJS, con capacidad para 5 pasajeros y 2 tripulantes, siguen a la venta.

“Las necesidades van cambiando. Cuando nosotros recién llegamos había una necesidad imperiosa, muy grande, de recursos económicos, porque ustedes recodarán que no solamente no nos dejaron dinero, sino dejaron una serie de deudas enormes. Entonces no había para gasolina, para la luz, no había para nada y lo que si se tenía, era la urgencia de recuperar algo de flujo de efectivo, abundó.

Sin embargo, dijo, conforme fue pasando el tiempo se fueron nivelando las cosas y ahorita en este momento no hay tanta urgencia.

Añadió que el Bell 407 se encuentra en excelentes condiciones, por lo que no requería de alguna inversión para ponerlo en funcionamiento.

Sobre las dificultades de las subastas, el subsecretario de Egresos, explicó que la ley exige que primero se tiene que realizar un avalúo por parte de un tercero independiente, reconocido como valuador y, segundo, el trato se hace a través de la subasta.

En la primera subasta, recordó, al ponerse en venta las aeronaves, no se presentó nadie y se optó por realizar las siguientes subastas hasta que se tuviera un posible comprador. “Hacemos la subasta, se puede presentar el que sea, pero ya tenemos alguien que dijo si, si me interesa”.

Respecto a los dos aviones en venta, informó que el King Air 350 está valuado en un millón 195 mil pesos, mientras que el Conquest 441, en un millón 100 mil.

