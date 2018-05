‘Libération’: el padre de Neymar ya prepara la salida del PSG

Según el medio francés, se reunió el 24 de abril con Zahavi, intermediario que llevó al jugador al PSG, para que negocie una salida que tiene al Madrid como destino.

El padre de Neymar puso hace meses en funcionamiento la maquinaria para sacar a su hijo del PSG, según informa este jueves el periódico Libération. El medio francés desvela que el pasado 24 de abril, Neymar Senior tomó un avión de Sao Paulo a París para reunirse con Pini Zahavi, el intermediario que intervino en la operación que llevó a Neymar al PSG el pasado verano por 222 millones, para pedirle que le busque una salida. “El padre de Neymar le ha pedido expresamente que abra a su hijo las puertas de los grandes clubes de Europa”, dijo a Libération una fuente muy cercana a la operación. Y todos los caminos llevan al Real Madrid ya que, según el periódico galo, el padre de Neymar no contempla Inglaterra, ni el Bayern (no es un club de grandes desembolsos), ni el Barça por las relaciones deterioradas con el club azulgrana tras el terremoto que supuso en verano su marcha… Así pues, el Madrid aparece como la principal opción.

Esa fecha del 24 de abril, cuando según Liberation tuvo lugar el encuentro entre Pini Zahavi y el padre de Neymar, es relevante después de la noticia que este miércoles desveló As. Este periódico publicó que un emisario del Madrid se ha visto dos veces con Neymar en Brasil para acercar posturas, una de ellas el día del famoso selfie con Vinicius, el 24 de marzo, un mes antes de la cita entre el progenitor del jugador y el famoso agente israelí. Esta noticia se une a la que publicó UOL el 22 de marzo, que hablaba de una primera reunión entre el entorno del crack brasileño y el propio Zahavi en un hotel de Sao Paulo para que este les hiciera una tasación económica de lo que comportaría la operación de un hipotético traspaso al Real Madrid el próximo mes de julio…

El gran anhelo de Florentino Pérez es fichar a Neymar. El presidente del Real Madrid no dudó en lanzarle un guiño el mismo día que a Cristiano le entregaban su quinto Balón de Oro: “Neymar tendría más opciones de ser Balón de Oro en el Madrid”. La operación es complicada. El gran obstáculo se llama Tamim ben Hamad al-Thani, emir de Qatar y dueño del PSG, que no contempla deshacerse del que considera la gran bandera de un proyecto que tiene por obsesión ganar la Champions League. Pero el jugador no desea seguir en la Ligue 1 y sus relaciones con el club se enfriaron a raíz de su lesión (decidió quedarse en Brasil y se mostró ajeno a la decepción del PSG tras la eliminación de la Champions, colgando constantemente vídeos desenfadados de su día a día en su país).

El Madrid pretende aprovechar esa grieta para colarse e intentar su fichaje. Según informó As el 15 de marzo, el objetivo del club es cerrar un acuerdo con todas las partes antes de que comience el Mundial. Un traspaso que, como informó Eduardo Inda en El Chiringuito, está tasado en 260 millones…

AS

Comentarios

comentarios