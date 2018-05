¿VENEZUELA NO?

Por: Luis Villegas Montes

Mucho se ha hablado de los lazos entre AMLO y Venezuela. Es un hecho que Yeidckol Polevnsky de manera pública ha admitido la existencia de las alianzas con ese Gobierno en su carácter de intermediaria.

Comisionada para tales menesteres, la Presidenta en funciones de MORENA precisa respecto de AMLO y su hipócrita distanciamiento: “Lo que haga hacia Americana Latina o hacia donde… le va a ser severamente criticado; y entonces, ha tratado de […] cuidar, un proceso que tiene atrás el poder transformar este país, poder, porque hay que ganar para cambiar al país; es una realidad que desde lejos no podríamos hacerlo; y creo que eso ha hecho que él mismo se prive de convivir más con… con las historias y las revoluciones de América Latina”.1

Es decir, Polevnsky reconoce de manera abierta la simulación de AMLO; quien por mero cálculo político ha disfrazado sus vínculos con estos movimientos. Ahora bien, esa tendencia no tendría nada de malo si se limitara a su aspecto ideológico más o menos utópico; pero tanto Polevnsky como Héctor Díaz, ideólogo de MORENA, precisan lo necesario que es integrar a México, desde el Gobierno, “a los países de América Latina que están haciendo los cambios”.2

“¿Cuáles cambios?”, puede uno preguntarse; ésos que hace días, también públicamente, detalló Paco Ignacio Taibo II. Ejemplifica el escritor: un día después de ganar las elecciones, López Obrador recibe a los altos hombres de las finanzas mexicanas; parafraseándolos dice: “No. No. Cuidado, Andrés, porque, si avanzan ustedes en este sentido, nos llevamos las fábricas a Costa Rica”; su propuesta, frente al hipotético chantaje —uno de los principales ideólogos del movimiento y más cercano asesor de AMLO—, es clara: si ese mismo día, “a esa misma hora, no estamos dos o tres millones de mexicanos en la calle diciendo: ‘Si te quieren chantajear, Andrés, exprópialos. […] la presión social a la que puede ser sometido un caudillo, por más radical, competente y honesto que sea, es tremenda. Necesita la presencia del movimiento social detrás que impulse hacia el cambio”.3

¿No que no, Venezuela? ¿No que no, a la radicalización? ¿No que no, a las expropiaciones? No es cosa de salir con babosadas del tipo: ésas son ocurrencias de Taibo; no señor; no se trata de manifestaciones aisladas o inconexas; es la conclusión categórica de seguir la senda que marca una izquierda incompetente porfiada en modelar el necesario combate al neoliberalismo con políticas de socialismo trasnochado que ensalza a Cuba, a Venezuela, como logros paradigmáticos.

Radicalismo más que demostrado, ¿quién no recuerda su propuesta de fusilar traidores en el Cerro de las Campanas?4 ¿También ése es un giro retórico? ¿Una metáfora? Taibo II es integrante de Morena y preside una de sus comisiones.

Miente AMLO, mienten sus corifeos, mienten sus candidatos; y se burlan, en sus barbas, de los ciudadanos crédulos; ésos que como Gabino Barrera, no entienden razones y han decidido desconectar el cerebro, hartos de pensar por sí mismos: desesperados, deseosos, añorantes, de un régimen que los mantuvo jodidos pero contentos.

