Secretario de Educación desmiente “ocurrencias” sobre Reforma Educativa

Bajo un contexto de rentabilidad electoral y mediática experimentada por la actual coyuntura comicial, los datos duros desmienten “ocurrencias” de terceras personas sobre la actual Reforma Educativa, proyecto importante como para sacrificarlo por intereses, aseguró el secretario de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán.

En la ceremonia de presentación de la revista “El mundo de la educación”, en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, el funcionario desmintió que se trate de ajustes administrativos, que no es aceptada en lo general por la sociedad, que ha sido mal instrumentada y que no da resultados.

Aseguró que cambios positivos en calidad y desempeño del magisterio comienzan a materializarse y, según un análisis del Banco Mundial, los docentes que entraron al sistema después de creados mecanismos del Servicio Profesional Docente parecen estar relativamente más calificados.

Consideró que no bastan buenos maestros y escuelas sino también de todos los contenidos porque ahí reside el corazón del nuevo modelo educativo cuya primera etapa se pondrá en marcha a partir de agosto; “varios gobiernos quisieron pero no pudieron, o no supieron, impulsar una reforma a fondo”.

Enfatizó que los mayores éxitos de esta reforma se irán registrando en los próximos años, en la medida en que sucede en todos los países y su instrumentación siga con igual o mayor energía, y eso depende de una constelación de actores porque al final del día “la educación es un bien público y corresponde preservarla como tal”.

