Osorio, entre los timoneles mejor pagados en el Mundial de 2018

El entrenador del Tri ocupa el lugar 16 de los 32 seleccionadores que estarán en Rusia; El Piojo Herrera critica la ausencia del cafetalero en la liguilla del CL18.

El Mundial de futbol está a la vuelta de la esquina y los 32 entrenadores preparan sus listas finales, pues la idea de todos los participantes es alzar el título.

En el estudio realizado por Transfermarket sobre los estrategas que se verán las caras en Rusia 2018 y acerca de quién es el que recibe mejor salario al año, el timonel de Alemania, Joachim Löw, es quien comanda esta lista, pues percibe 4.5 millones de dólares.

El podio lo complementan Tita, de Brasil, con 4.1 millones de dólares, y Didier Deschamps, de Francia, con la misma cantidad que el carioca.

El timonel de la selección nacional de México, Juan Carlos Osorio, ocupa el sitio número 16, con 1.2 mdd.

El top ten de los entrenadores mejor pagados que estarán en el Mundial lo conforman los tres primeros ya mencionados; en el cuarto sitio se encuentra Julen Lopetegui, de España, con 3.5 mdd; Stanislav Cherchesov, de Rusia (3 mdd); Fernando Santos con Portugal (2.6 mdd); el timonel de Irán, Carlos Queiroz, que percibe 2.3 mmd, misma cantidad que Gareth Southgate, de Inglaterra. El noveno sitio es para Jorgen Sampaoli, de Argentina, con 2.1 y Óscar Tabárez, de Uruguay, con 2 mmd.

HERRERA CRITICA A OSORIO. El timonel del Tri sigue dando mucho de qué hablar, pues mientras en México se está disputando la liguilla del Clausura 2018, él se encuentra en Sudamérica, por lo que el entrenador del América, Miguel Herrera, y que tiene a su equipo metido en las semifinales de la fiesta grande cuestionó el porqué el cafetalero no se encuentra viendo los partidos de la liga local.

“En este momento la liga mexicana está en su momento más alto de competencia, que es la liguilla, y la gente que está dirigiendo selección tiene que estar pendiente de estos partidos. Obviamente no está bien (que no esté aquí) porque es el futbol que está dirigiendo y es el futbol que tiene que estar observando. No tiene que estar haciendo otra cosa más que observando este futbol”, dijo el estratega.

El Piojo resaltó que los directivos mexicanos son mucho más condescendientes con los entrenadores extranjeros, ya que “la exigencia de la federación con la gente que no es de nuestro país… se le da mucha más tranquilidad y se le da carta para hacer lo que quieran, así ha sido siempre”.

Por último, reconoció que el designarle el trabajo a su cuerpo técnico está bien, pero que la cabeza del proyecto es Osorio y eso lo obliga a estar presente en la parte más importante del campeonato.

Ferguson despierta y habla

El exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson, operado el fin de semana de una hemorragia cerebral, está despierto y puede hablar, así lo informó el tabloide Daily Mail.

El retirado timonel, de 76 años y leyenda de Old Trafford, está ingresado en el hospital Salford Royal de Manchester, donde ha estado en cuidados intensivos tras ser operado el sábado de urgencia. Aunque el club no ha divulgado un nuevo comunicado sobre el estado del extécnico, algunos de sus amigos han revelado que ya puede hablar y ha preguntado por los resultados de sus pruebas.

El diario agregó que al parecer Ferguson sufrió una caída el pasado sábado por la mañana en su casa de Wilmslow, en el condado de Cheshire (noroeste de Inglaterra) y fue llevado al hospital Macclesfield District, pero después trasladado al Salford Royal.

