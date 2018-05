El PSG es campeón de Copa y el portero rival es quien levanta el trofeo

Imaginen al Olot o al Écija jugando la final de la Copa de España contra el Real Madrid o Barcelona en el Bernabéu. Pues así fue la final de la edición 2018 de la Coupe de France entre Les Herbiers y el PSG ¿Cómo tendríamos que evaluar ese partido? Desde luego no como si fuera una final más. Lo realmente importante en esta ocasión no era saber quién sería el campeón. Como reconoció Masala en la previa:”Tenemos cero opciones de ganar al PSG, trataremos de aguantar el máximo tiempo posible”. Y lo hicieron, vaya si lo hicieron. El partido, en el estadio nacional francés, contó con cerca de 80.000 espectadores. Todos ellos cantaron enfervorecidos La Marsellesa, uno de los puntos de entrenamiento de Masala en los días previos para soportar la presión inicial de un choque de esta envergadura. No olvidemos que el estadio de Les Herbiers tiene capacidad para 1500 espectadores… y rara vez se llena.

Tras la Marsellesa, el presidente Macron dio la mano uno a uno a los 22 jugadores. Los de Les Herbiers ni se lo creían. “Es usted una fuente de inspiración”, le dijo el técnico milagro del Tercera. Tras los actos, empezó el partido. Y continuó la fiesta.

Hasta 5.500 aficionados de Les Herbiers se dieron cita en el fondo de Saint-Denis, un 35% de los 16.000 que tiene su población. En todo el partido no dejaron de animar y de hacer la ola. La fiesta en las gradas era completa, al menos por una de las partes. La otra, la que todavía dirige Emery tenía sobre sí la obligación de no dar la mínima oportunidad a que el sueño pareciera en algún momento realizable.Y el primer disparo con intención a portería -que no entre los tres palos- corrió a cargo del Tercera. Y el primer saque de esquina. A partir de ahí, empezó el monólogo del PSG… y de los postes.

Dignificaron la CopaHasta tres disparos a la madera contabilizó el campeón de Liga y no fue hasta el 26′, con un tiro desde fuera del área de Lo Celso, que se movió el marcador hacia el lado visitante. Hasta un 75% de posesión llegaron a acumular los parisinos pero unas veces Pichot -partidazo el suyo- y otras el VAR -que anuló el 0-2 a Mbappé en la segunda mitad- impidieron que el luminoso señalara un resultado abultado. Cavani logró batir a Pichot desde el punto de penalti, pero hasta ese lanzamiento logró tocar el meta local. Honor al gigantesco trabajo de los chicos de Masala. A sólo unos días de jugarse la permanencia en Tercera ante el Béziers, Les Herbiers dignificaron el fútbol y la Coupe, porque el PSG se proclamó campeón pero los ganadores fueron ellos.

Es la cuarta Copa consecutiva para el PSG, que logra el triplete de títulos franceses esta temporada tras conquistar anteriormente la Copa de la Liga y volver al trono recuperando la Liga que la temporada pasada les arrebató el Mónaco. Un final dulce para el PSG.

