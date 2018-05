El “Niño verde” construye 4 mansiones en EU

Jorge Emilio González, conocido como “El Niño Verde”, construye cuatro residencias de lujo junto a su familia en San Antonio, Texas, a la par que está a la espera de su sexta candidatura a una Diputación federal por la vía plurinominal, reveló este día el periódico Reforma.

De acuerdo con el diario de circulación nacional, los inmuebles se encuentran ubicados en un exclusivo sector de The Dominion y las propiedades están a nombre de su madre, Letizia Cecilia Martínez; sus hermanas, Érika Cecilia González Martínez y Carla Letizia González Martínez; y la esposa de su ex secretario particular, Elizabeth Regina Díaz Ortiz, la cual ya había sido señalada por participar como prestanombres en uno de los escándalos del joven político.

Los cuatro terrenos continuos tienen una extensión de entre 4 mil 500 y 5 mil 800 metros cuadrados cada uno, con un costo de 475 mil y 560 mil dólares, en 2013. Sin embargo, fuentes inmobiliarias consultadas por el periódico, el valor ahora ronda los 2.5 millones de dólares.

Según documentos oficiales indagados por Reforma, los lotes 17, 18, 19 y 20 de la manzana 37 aparecen al nombre de las empresas Alamo Uno LLC, North Hausse LLC, Alamo Dos LLC y Alamo Tres LLC. Las LLC.

Sin Embargo con información de Reforma

Comentarios

comentarios