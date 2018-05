Corral debe dejar de ser matraquero de Anaya: Chaparro Payán

Martin Chaparro Payán, líder estatal de Morena, pide que Javier Corral informe de manera puntual la agenda de la gira local “Justicia para Chihuahua”, que fue anunciada el pasado 15 de abril, pues el gobernador estableció el compromiso de visitar las comunidades del estado*, después de que durante meses no visitó ningún municipio por el conflicto con la federación, pero por semanas y meses las pocas actividades de su agenda pública siguen concentrándose sólo en la ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez, además de constantes viajes a la Ciudad de México.

“Es ilustrativo que el gobernador haya anunciado el mes pasado como medida extraordinaria visitar los municipios del estado, cuando es algo que debe ser normal en su responsabilidad como gobernador,más en estos tiempos de crisis y la ola de violencia que vive el estado”, dijo el presidente estatal de Morena.

Corral se ha tomado la molestia de ir a los municipios porque siente la necesidad de informar sobre el conflicto que mantiene con el gobierno federal, por la investigación contra el ex secretario nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, y el desvió de recursos públicos para financiar campañas electorales, pero “que no sea una estrategia más de mercadotecnia para lucimiento personal, hay muchas demandas de las comunidades del estado que se han dejado en segundo plano por el interés del gobernador de anteponer el tema de César Duarte”, pidió Martín Chaparro.

“Hace unos días el gobernador estuvo en Parral, ha visitado Delicias y Cuauhtémoc, además de algunos eventos públicos en Ciudad Juárez y Chihuahua capital, pero fuera de eso no ha hecho nada más, ni visitado ningún otro municipio desde marzo o incluso antes, situación que ejemplifica el poco respeto que Javier Corral tiene a los chihuahuenses, porque prefiere pasearse en la Ciudad de México antes que atender los asuntos locales”.

“Está bien que quiera meter a Duarte a la cárcel, está bien que se queje de que Peña Nieto protege a Duarte, pero también debe ocuparse de gobernar Chihuahua”, esa es la crítica que le hizo López Obrador pero el gobernador no quiere entender, y resulta que para él no tiene valor esa crítica, pero es tan cierta que desde entonces Javier Corral no pierde oportunidad para atacar al candidato presidencial de Morena, ahora López Obrador se ha vuelto su nueva obsesión además de César Duarte”.

“Javier Corral debe plantear soluciones, ser puntual en los compromisos con los municipios para promover el desarrollo de las regiones y darle seguimiento”.

“Estuvo en Parral y no sabemos exactamente qué prometió y a qué se compromete, la comunicación oficial y el propio gobernador sólo repiten el tema de Duarte y no establecen ningún compromiso puntual con el desarrollo de los chihuahuenses, ni siquiera ahora que está realizando algunas visitas a municipios”.

*”Lo que no puede faltar son las críticas abiertas o disimuladas contra López Obrador, las cuales Javier Corral no deja de hacer porque se ha vuelto un matraquero de su candidato Ricardo Anaya, pero basta con ver los números: Morena va arriba en las encuestas y el gobernador en el peor nivel de aceptación”. Manifestó el dirigente estatal de Morena.

Comentarios

comentarios