Informa IMSS medidas contra golpe de calor

La Delegación Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recomienda a la población mantenerse hidratado y utilizar ropa adecuada para evitar el llamado “golpe de calor”.

Aunque las temperaturas aún son frescas por las mañanas y noches, durante la tarde se incrementan drásticamente representando un riesgo a la salud sobre todo para aquellas personas que pasan parte del día en el exterior.



El golpe de calor es una de las consecuencias que se puede sufrir ante la exposición prolongada al sol, se da cuando la temperatura corporal supera los 39.9 grados centígrados, lo que genera una descompensación grave, toda vez que el cuerpo funciona normalmente a una temperatura propia de 37°C.



El cuerpo lleva a cabo procesos como la respiración, sudoración y la circulación que funcionan también como sistema de enfriamiento al subir la temperatura, pero cuando se sufre de golpe de calor, estos mecanismos de enfriamiento dejan de funcionar provocando la pérdida de líquidos y una serie de manifestaciones que pueden ocasionar daños neurológicos, y en casos extremos la muerte.



Además, la temperatura que se registra durante el golpe de calor varía para cada persona según su condición física, alimentación, hidratación, región en que se encuentre etc.; los niños menores de seis años y adultos mayores de 65 tienen un riesgo mayor de padecerlo por lo que las medidas de prevención se deben agudizar en ellos.



Las personas con discapacidad, enfermos crónicos, turistas provenientes de regiones frías y pacientes cardiacos, también pueden resultar más vulnerables a sufrir un sobrecalentamiento del organismo.



La dependencia federal informó que los síntomas que indican que alguien sufre un golpe de calor son: mareo, confusión o desorientación, enrojecimiento y resequedad en la piel, fiebre de hasta 41°C, comportamiento inadecuado, ritmo cardiaco acelerado, dolor de cabeza, inconsciencia, convulsiones y en casos de mayor severidad pueden presentarse vómitos frecuentes y problemas para respirar.



Para evitar padecer este mal, el Seguro Social recomendó a sus derechohabientes mantenerse hidratado bebiendo de dos a tres litros de agua a lo largo del día según las actividades que realice, vestir ropa ligera y de algodón en colores claros, dejar que el cuerpo se acostumbre a los cambios de temperatura, consumir alimentos ligeros que incluyan frutas y verduras, no permanecer al interior de autos estacionados y procurar el descanso de vez en cuando.



La región norte del país se caracteriza por ser árida y con altas temperaturas, por lo que también exhortó evitar la práctica deportiva o actividad física entre las 11:00 y 16:00 horas porque es en ese horario cuando hay mayor exposición solar y carencia de sombra; asimismo comentó que no es recomendable despojarse de prendas bajo el sol, pues la tela sirve para conservar la humedad en el cuerpo.



Para quienes gustan de actividades al aire libre, es mejor hacerlo en grupo o por lo menos con otra persona, pues en caso de necesitarlo pueden auxiliarse uno a otro; se debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas ó excitantes, pues aceleran el metabolismo y con ello la temperatura del cuerpo.



Finalmente, el Seguro Social hizo hincapié en que ante cualquier incidente por golpe de calor, es necesario llamar a un número de emergencia, si es posible trasladar al afectado a alguna área de urgencias cercana o a Atención Médica Continua en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción.

