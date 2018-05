Alerta en estados fronterizos por aparato radioactivo robado: SEGOB

La Secretaría de Gobernación lanzó un boletín de alerta dirigido a las Unidades de Protección Civil de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas por una fuente radiactiva que fue robada en los Estados Unidos.

De acuerdo con la información el equipo hurtado es un medidor de densidad y humedad marca Troxler, modelo 3430, mismo que tiene dos fuentes radiactivas.

Aunque el nivel de riesgo es bajo y es improbable que lesione permanentemente a alguien, su manejo es de uso especializado, indicó la Segob.

Si esta cantidad de material radiactivo no se encuentra blindado y no se maneja en condiciones de seguridad tecnológica o no se protege con seguridad desde el punto de vista físico, podría lesionar temporalmente a quien la manipulara o estuviera en contacto con ella durante muchas horas, o que se hallase cerca de ella durante un periodo de muchas semanas, refiere el boletín.

El medidor de densidad fue robado en la ciudad de Houston, Texas, por lo cual se emiten la alerta a los estados del norte de México, se informó.

