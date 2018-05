Yasser Corona anunció su retiro de las canchas con una emotiva carta

Sin imaginarlo, la Jornada 3 de la Copa MX del Clausura 2017 significó para Yasser Corona su adiós a las canchas como jugador profesional y lo hizo despidiéndose con un gol, siendo el héroe que le dio el triunfo a Xolos 2-1 sobre Correcaminos; este lunes, un año y tres meses después, anunció su retiro.

Corona, en una emotiva carta publicada en su Twitter, dice adiós al futbol a sus 30 años y agradece a todos los que estuvieron involucrados en su carrera, admitiendo que deja de ser jugador porque su cuerpo ya no le responde para tal actividad, aquel golpe del 31 de enero del 2017 fue tan duro que no logró sobreponerse.

“Así que hoy, después de tanto tiempo, por fin he logrado sentarme a escribir y solo me sale decirte: ¡GRACIAS!

“Esta vida que casi se me acaba aquel ya lejano 31 de enero, la he tenido y he disfrutado gracias a ti. Y también gracias a ti hoy puedo disfrutar aún más a mi familia.

“Y aunque seguiré disfrutando de ti, ya no será lo mismo, porque para mi mala fortuna mi cuerpo no me lo permite más. Sí, fue un golpe duro el que me di, y es por ello que dejaré de jugarte”, son algunos fragmentos de la carta de Corona.

Su escrito lo cierra con mensaje a Ezequiel Orozco, quien falleció el pasado 16 de marzo. “Perdón Cheque, sé que te dije que volvería. Por siempre estarás presente hermano. Gracias infinitas para ti”.

La lesión de Corona se dio al minuto 90 de aquel encuentro, intentó rechazar un centro a su área, saltó para cabecear y en el choque con Eduardo Juárez, sufrió un golpe en la nuca; fue intervenido quirúrgicamente al presentar fractura en la sexta cervical. Se le colocó un espaciador intersomático y una fijación con una placa de titanio de cuatro tornillos.

