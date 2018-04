Hay en Sección 42 más intencionalidad política de golpear que reclamo justo de prestaciones: Gobernador

–Cuestiona Javier Corral a dirigentes sindicales: ¿Quieren desestabilizar la vida política, social y económica de Chihuahua?

–Reitera apertura al diálogo; el problema es la exigencia de pago de prestaciones fuera de lo que marca la ley

“Se está aprovechando un momento político para sacar ventajas indebidas y lo digo con toda claridad: aquí ya hay mucho más una intencionalidad política de golpear y descalificar al gobierno y también, ocasionar un daño al pueblo de Chihuahua, que reclamar realmente en justicia prestaciones”, dijo el gobernador Javier Corral.

Abordado en Ciudad Juárez por los medios de comunicación respecto al paro magisterial de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), el mandatario reflexionó sobre las exigencias fuera de la ley que hace la dirigencia sindical y el paro que ya cumplió 10 días.

¿Cuál es el propósito de tener estrangulada la ciudad de Chihuahua, de estar dificultando la operación de Gobierno y de estar afectando a 180 mil niños en el estado de Chihuahua?, ¿Qué está detrás de este nivel de exigencia?, cuestionó Corral Jurado.

“¿Qué es lo que buscan? ¿Quieren desestabilizar la vida política, social, económica de Chihuahua? ¿Es un propósito político lo que los anima? Porque cuando hay peticiones, lo primero que tenemos que hacer es que se ajusten a la ley, a la realidad”, preguntó a los dirigentes del Sindicato.

El titular del Ejecutivo estatal consideró, que lo que hoy se quiere hacer, es aprovechar un momento político que vive no solo Chihuahua sino el país, para presionar y conseguir prestaciones que no proceden ante la ley.

Recordó, que el pendiente que tenía su Administración en el pago a los maestros interinos y de nuevo ingreso se ha saldado y si hay acaso un pago que falté, se realizará en el corto plazo. “Ya he sentado las bases para que ningún retraso vuelva a suceder en el pago de estos salarios”, agregó.

El titular del Ejecutivo estatal señaló que en realidad, los dirigentes sindicales se aprovecharon de un problema real que se tuvo específicamente con esos pagos, para trasladarle a la gente el mensaje de que en general no se les estaba pagando a los maestros.

“Hay muy mala voluntad en ese sentido, porque trasladaron la idea de que habíamos pagado cheques de mil pesos y eso es lo que publicaron y eso es lo que se ha difundido. ¿Sabe cuántos cheques de mil pesos pagamos?, 19; que era compensación del salario, pero eso fue lo que difundieron” destacó.

Cuestionó por qué no enseñan los cheques de 50 mil pesos que fueron los más que sí se pagaron.

Dijo que hay una intencionalidad política de confundir, de distorsionar y seguir diciendo que no se les pagan los salarios, lo que ya no es cierto.

El gobernador indicó que en el otro tema, el de las prestaciones, reiteró que el Gobierno del Estado y él como gobernador está dispuesto a revisar y analizar las que correspondan y procedan en el marco de la ley.

“Nosotros no podemos reabrir el sistema de prestaciones que la reforma educativa finalizó al 31 de mayo de 2015, eso no lo puedo hacer yo, como no lo pudo hacer ni siquiera el gobernador anterior, con el que hicieron un acuerdo. Nosotros no podemos reabrir la Reforma Educativa, a menos que haya una modificación del Congreso de la Unión”, detalló.

Sin embargo –señaló–, si el Congreso de la Unión y la Secretaría de Educación Pública van a promover una reforma al sistema de prestaciones, “pues entonces hablaremos, pero yo no puedo volver a abrir el sistema de prestaciones que la ley nueva puso fin”.

Reiteró que todo se puede platicar y revisar en todos los casos, que hasta antes de ese plazo tenían derecho y por alguna circunstancia, no se les insertó o no se les pagó.

“Ahí nunca hemos estado cerrados, lo que pasa es que están llevando la exigencia a un nivel de imposibilidad legal para el Gobierno de Chihuahua. Este no es un asunto económico o de falta de voluntad, es un asunto, legal, es un asunto jurídico” añadió.

Javier Corral lamentó que con las protestas se esté afectando la operación del Gobierno en las secretarías de Hacienda y Educación y Deporte.

“¿Qué le pasa a 180 mil niños que durante más de una semana no pueden ir a clases?, pues pierden oportunidades, no solo pierden su aprendizaje”, indicó.

El mandatario estatal consideró que también se afecta a madres y padres de familia que no tenían contemplado tener que hacerse cargo de sus niños en esta temporada durante el horario escolar.

“Hay una afectación muy grave. Por eso, yo llamo a los líderes sindicales pero, particularmente, llamo a la conciencia de los profesores, de las maestras, a que sigamos platicando como lo estamos haciendo, sin parar las escuelas”, señaló.

“Nosotros estamos dialogando de manera directa con los dirigentes sindicales, no falta voluntad para hacerlo, ni interlocutores, ni tiempo, al contrario. El problema es el nivel de exigencia que se quiere colocar, nadie está obligado a lo imposible, ¿cómo nos pueden obligar a prestaciones no contempladas en la ley?”, agregó Corral.

Dijo que la ley ya estableció un nuevo sistema prestacional basado en dos factores, en la antigüedad y en la evaluación, mientras que la Sección 42 del SNTE ahora está exigiendo regresar al anterior sistema de prestaciones por antigüedad.

“Nosotros seguiremos llamando a los profesores a que regresen a clases y no vamos a poder satisfacer demandas que están fuera de la ley. Eso lo saben los dirigentes sindicales y tienen que plantearse seriamente la pregunta: ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿A dónde van a llegar con esto?”, indicó.

