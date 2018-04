Julión Álvarez revela por qué ocultó el embarazo de su pareja

Para muchos, fue una sorpresa que Julión Álvarez anunciara hace unos días que había debutado como papá, luego de que naciera su primogénita, María Isabel.

Pero, ¿por qué decidió guardar en secreto el embarazo de su pareja, Nataly Fernández? Bueno, el cantante afirmó que lo mantuvo así debido a los chismes.

“Chismes me han sobrado; entonces, no quería uno más”, respondió el intérprete mexicano en una conferencia de prensa, de acuerdo con People en Español.

Y es que recordemos que Julión ha estado inmerso en problemas legales, ya que hace tiempo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculó con personas del narcotráfico.

De hecho, desde hace meses, él y sus abogados están intentado limpiar su nombre y demostrar que él no tiene nada que ver con lo que se le imputa, pero entorno a su caso han surgido muchos chismes y especulaciones, y seguramente por eso no quiso que se supiera que estaba por convertirse en papá.

“Habían muchos amigos que no sabían”, afirmó.

Sin embargo, el cantante afirmó que está feliz de ser padre por primera vez, y de hecho actualmente está disfrutando al máximo su paternidad al lado de su recién nacida.

“Estoy muy contento. Ya me corté el pelo, ya me rasuré”, contó sobre los cambios que ha tenido que hacer para no lastimar a su bebé con su barba.

Y cuando le preguntaron si tenía miedo a tener hijos, sorprendió con su respuesta:

“Miedos no. Todo a su tiempo. Tengo 35 años. Ya me estaba dando miedo no tenerlos”, indicó.

Julión dio a conocer la semana pasada a través de un video que ya era papá y presentó a su hija, quien estaba dormidita en su cuna.

