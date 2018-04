Cuestiona AMLO al gobernador Corral

… “es mucho pueblo el de Chihuahua para tan poco gobernador”, indicó el candidato presidencial.

-Reúne tres mil simpatizantes en ciudad Delicias

Pidió no confundirse y aclaró que el PRI y PAN son lo mismo, “aquí empezó la llamada alternancia y miren como está el estado, porque son lo mismo, uno se da cuenta cuando entra a Chihuahua porque las casetas de cobro están pintadas de azul, eso es lo único que ha hecho (Javier) Corral, pintar de azul las casetas de cobro”.

“Corral en su campaña ofreció que iba apoyar a los jóvenes, pero es lamentable la situación en la que esta Chihuahua, es mucho pueblo el de Chihuahua para tan poco gobernador”.

López Obrador crítico la actitud “protagónica y exhibicionista” del gobernador de Chihuahua, además dijo que es falso que sea un gobernador progresista.

“Javier Corral presume y engaña a los que no lo conocen, de que es un hombre progresista y de avanzada, llegó a declarar de Ricardo Anaya que le gustaba mucho el dinero y era muy ambicioso, pero ahora resulta que es el principal apoyador de Anaya”.

Reiteró declaraciones de días anteriores y dijo que Ricardo Anaya es un “farsante, aprendiz de mafioso y canalla, que se dedica a decir mentiras”.

“Quiera o no lo quiera, la mafia va pa afuera”: AMLO

· En evento en ciudad Delicias, el candidato presidencial hace burla de la guerra sucia en su contra

Andrés Manuel López Obrador encabezó un mitin en ciudad Delicias, Chihuahua, donde ante cerca de 5 mil personas se pronunció sobre la guerra sucia que otros partidos y candidatos han emprendido en su contra.

“Estamos viviendo tiempos distintos, en el 2006 que nos robaron la presidencia era la misma campaña, diciendo que yo era un peligro para México, había mensajes en televisión donde se caían las bardas, se cerraban las cortinas de los negocios e iba a ser un caos si ganábamos, éramos un peligro para México, pero ya sabemos quienes fueron el peligro para nuestro país, y ahora regresan con lo mismo, la misma estrategia”, dijo.

“Son otros tiempos, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida, además en el 2006 cuando sacaron esa campaña tenían el control casi absoluto de los medios de comunicación, nos estaban bombardeando en los medios y 15 días durante la campaña no nos podíamos defender, porque querían las televisoras que les pagáramos por adelantado, estábamos en un estado de completa indefensión ante el bombardeo de calumnias”.

“Ahora ya no es lo mismo, existen las redes sociales, ahora ya no pueden ocultar la verdad, ahora la verdad se abre paso y llega hasta el último rincón del país, ya no van a tener éxito con las campañas de miedo”, envió el mensaje a sus adversarios.

“Vamos adelante tengan confianza, lo que va suceder es que vamos a acabar con la corrupción, lo quiera o no lo quiera, la mafia va pa afuera”.

Adelanto que habrá guerra sucia y compra de votos conforme avance la campaña electoral, pero pidió tener confianza, “pronto muy pronto esta pesadilla va terminar, van a cambiar las cosas en Chihuahua”, frase que arrancó la ovación de quienes lo escuchaban.

Recordó que Chihuahua ha estado a la vanguardia y adelante en todos los movimientos de transformación nacional, por lo que llamó a defender el voto, evitar el fraude y cuidar la democracia.

Informó que está más de 20 puntos arriba en las encuestas, el equivalente a 15 millones de votos, encabezando las preferencias también en los estados del norte del país.

Llamó a votar por cambiar el gobierno que es “una pandilla de rufianes, el gobierno no va estar al servicio de una minoría rapaz”, adelantó.

Finalmente el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), prometió un gobierno sin “influyentísimo, amiguismo y nepotismo, un gobierno que va representar a pobres, a ricos, a las clases medios, un gobierno para todos los mexicanos”.

Comentarios

comentarios