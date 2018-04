Árbitro Adalid Maganda acusa despido por ser ‘un pinche negro’

El silbante guerrerense, Adalid Maganda, acusó trato discriminatorio de Arturo Brizio y Jorge Eduardo Gasso en la Comisión de Árbitros por su color de piel.

El racismo existe en el futbol mexicano y el árbitro Adalid Maganda acusó este hecho por el que –según sus palabras- fue dado de baja por la Comisión de Árbitros hace unos días.

El silbante denunció que el presidente de los árbitros, Arturo Brizio; el encargado del área técnica, Jorge Eduardo Gasso, y Julio Escobar, auxiliar de Gasso, lo despidieron sin argumentos laborales y la razón obedeció a su color de piel.

Hace como 15 días yo sí fui a preguntarles, tuvimos una reunión en su oficina, estaban Arturo Brizio, Jorge Gasso y Julio Escobar; fui a preguntarles el por qué mi situación en el arbitraje y no me contestaron nada, solo me daban excusas y le pregunté si era sobre mi color a Arturo Brizio y se echó una carcajada sarcásticamente”, expuso Maganda en entrevista con La Afición.

Debutado en 2017 en la Liga MX, el oriundo de Guerrero señaló directamente a Jorge Eduardo Gasso de dirigirse a él de forma despectiva por sus raíces afroamericanas.

“Jorge Eduardo Gasso me dijo ‘negro’ en esa reunión: ‘¡Pues, por negro! ¿No ves tu color?’. El jueves me marcaron para decirme que ya no entro en planes para la Comisión de Árbitros; me marcó Julio Escobar, (dijo) que ya no entraba yo en planes para la siguiente temporada, que no me presentara ni a la Convención de Árbitros”, agregó.

“¿Y tú, qué haces aquí pinche negro? Y se empezaron a reír Arturo Brizio y Julio, yo le pregunté por qué no he tenido actividad y argumenta Julio que por mi bajo rendimiento. ¡Cómo voy a tener bajo rendimiento si nunca me dieron juego desde que entraron ellos!”.

El silbante aseguró que hay mucho racismo en el balompié azteca, pese a que la Femexfut diga lo contrario.

“En México hay mucho racismo y sobre todo en el futbol; dice la Federación Mexicana que no hay racismo, pero sí hay racismo de los que están dirigiendo el arbitraje y eso lo escuché de adentro. Ellos dicen que te lo dicen de desmadre, pero no es así, te lo dicen con dolo: ‘Pinche negro, ¿y tú, qué haces aquí? Regrésate a tu tierra, Guerrero'”.

