LLAMA GOBERNADOR A SECCIÓN 42 DEL SNTE A MANTENER MESA DE DIÁLOGO Y REANUDAR CLASES

– Considera Javier Corral que se puede poner sobre la mesa todo lo que se quiera revisar, sin afectar la vida de las niñas y los niños que están estudiando

El gobernador Javier Corral indicó que Gobierno del Estado siempre ha estado abierto al diálogo y consideró que se pueden reanudar las clases y poner sobre la mesa todos los pendientes que se quieran revisar.

“Hasta que la mesa avance, yo sigo insistiendo en pedir a los maestros que regresen a clases, es lo que yo sigo pidiéndoles y siempre estamos abiertos al diálogo, una y otra vez lo he patentizado. Podemos revisar todo lo que se quiera revisar, podemos poner sobre la mesa, todo lo que se quiera poner ante la mesa”, expresó el mandatario, al ser abordado por los medios de comunicación en Palacio de Gobierno, luego de atender un evento en su agenda privada.

Javier Corral indicó que la mesa de diálogo está abierta para lograr una interlocución.

“Cuando se considere necesario, yo mismo podré abordar con ellos directamente los asuntos como siempre se los he ofrecido, sin mayores problemas”, agregó.

Destacó que se pueden buscar todas las soluciones a la problemática planteada por los maestros, por la vía pacífica y del diálogo.

“Lo único que decimos, es que (el paro) es una excesiva e indebida presión política al Gobierno de Chihuahua, por la vía de los niños y de las niñas, de nuestros jóvenes”, expresó.

Consideró que lo que no se puede afectar con el paro promovido por la dirigencia de la Sección 42, es la vida de los niños que están estudiando y de las familias que entran en un proceso de desajuste por lo que significa no tener con quién dejar a sus hijos.

“Yo sigo insistiendo en pedir a las maestras y los maestros de Chihuahua que regresen a clases, es lo que yo sigo pidiéndoles. Siempre estamos dispuestos al diálogo, una y otra vez lo he patentizado. Podemos revisar todo lo que se quiera revisar, podemos poner sobre la mesa todo lo que se quiera poner sobre la mesa”, explicó el gobernador.

Indicó que en el diálogo con la dirigencia sindical seguirá insistiendo en que el paro es una medida extrema que no amerita “porque siempre hemos tenido muy buena comunicación, yo he tenido una muy buena relación invariablemente con los líderes, siempre les he patentizado mi respeto, mi consideración, todo, al primer grupo sectorial que yo busqué, con el que me he reunido”.

Javier Corral señaló que está no solo asombrado, si no muy desconcertado, por la manera en que el Sindicato está escalando esta protesta y esta medida.

“Esta es una medida radical. Entonces los invito a que depongan ese paro, que los niños vuelvan a clases”, insistió el titular del Ejecutivo estatal.

El gobernador recordó que se ha estado cumpliendo en pagar los sueldos que se tenían pendientes con algunos maestros.

Comentarios

comentarios