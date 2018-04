Falló estrategia de seguridad, reconoce Peña

Durante el actual sexenio hubo políticas que no resultaron suficientemente acertadas y no han dado los logros y los resultados que nos trazamos, en particular en el ámbito de la seguridad pública, admitió el presidente Enrique Peña Nieto.

Ese renglón, añadió, “sigue siendo todavía uno de los retos mayores del país’’ y sobre el cual se necesitan más acciones para que realmente México alcance condiciones de plena paz y de plena tranquilidad.

Este reconocimiento del mandatario ocurrió casi en paralelo a la difusión de lo expresado por el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade –en respuesta al sector empresarial–, al asumir que en el país el crimen ha rebasado al Estado.

Durante la ceremonia en la cual entregó los premios Nacional de Deportes y al Mérito Deportivo 2017, Peña Nieto había resaltado primero los logros de los galardonados, pero también se detuvo a exponer la decisión de su gobierno de impulsar la transformación del país y de ese modo contribuir a los esfuerzos realizados en el mismo sentido por generaciones anteriores.

Y lo hicimos, precisamente, a partir del diagnóstico que ya muchos tenían, que expertos, analistas, foros de análisis, habían hecho de lo que México necesitaba. Se lograron, dijo, cambios estructurales para mejorar las condiciones de la sociedad.

Pero así como se reconocieron los retos y desafíos encarados al inicio de la administración para poder alcanzar las metas establecidas, también –como en el deporte– deben admitirse cuáles son las fallas, las lecciones que nos dejan aquellas políticas que no terminan por ser suficientemente acertadas y no dan los logros y los resultados que nos trazamos, planteó.

Entonces, añadió, hoy se acepta que en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer. Sigue siendo todavía uno de los retos mayores, quizá el de mayor necesidad de acometer para que realmente nuestro país alcance condiciones de plena paz y seguridad.

Esas son parte de las lecciones que un gobierno adquiere en el curso de estos años, así como aquellas que recibe un deportista cuando se aplica con entrega, sacrificio, empeño, disciplina y, no obstante, a veces se triunfa y a veces no.

Antes de salir del salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial –anoche mismo inició una gira por Europa– el Presidente se despidió de la mayoría de los asistentes.

Desde el área de prensa, alguien le preguntó si ya se encontraba listo para el debate entre los candidatos presidenciales del domingo. El mandatario no aceptó responder directamente, si bien algunos de quienes se encontraban cerca de él dijeron haberlo escuchado decir que tal tema no le correspondía. Eso no me toca, señaló Peña Nieto.

