Lana Del Rey es ‘atacada’ por un fan en concierto

La cantante estadunidense Lana Del Rey fue “atacada” por un fan que, en pleno éxtasis, saltó hacia ella desde la grada al término de su último concierto en el Palacio de Deportes de Amberes, Bélgica.

Tal y como se puede apreciar en el video de Instagram, la artista neoyorquina de 32 años abandona el escenario por un lateral y un admitador literalmente se arroja sobre ella sin importarle las consecuencias para su propia integridad física.

Un asistente dijo al Evening Standard: “El tipo saltó hacia ella y quiso abrazarla. Lana cayó, pero más por la sorpresa y el susto. La seguridad fue realmente rápida”.

Poco después, Lana Del Rey publicó un tuit en referencia al suceso.

Gracias a todos. Sé jiu jitsu y todos mis zapatos de aguja tienen cuchillas en los tacones”.

Doing great thank you!

I know jiu jitsu and all of my stilettos have blades in the heels

Barcelona see you tomorrow.

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) 18 de abril de 2018

Este jueves, Lana Del Rey actúa en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el viernes en el Palacio de Vistalegre en Madrid.

